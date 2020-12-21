Контракт Узбекистана и России о строительстве в стране атомной электростанции «в основном подготовлен», остались технические аспекты, заявил 21 декабря посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.

Напомним, контракт на строительство АЭС планировалось подписать до конца 2019 года, а начать работы на приоритетной площадке, которой было выбрано побережье озера Тузкан в Джизакской области, — в начале 2020 года.

Посол уточнил, что в настоящий момент стороны прорабатывают дополнительные вопросы. В частности, речь идет об уменьшении потребления воды для будущей станции. «Но могу вас заверить, что и та, и другая сторона исходит из того, что проект должен быть реализован. Это подтверждается на всех уровнях. Вопрос остается по техническим аспектам реализации», — добавил дипломат.

Летом 2019 года генеральный директор агентства «Узатом» Журабек Мирзамахмудов ответил на вопросы корреспондента «Газеты.uz» касательно безопасности озера Тузкан.

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«Мы очень много говорили про то, какой объем воды и как используется. Потребление воды на АЭС, которая используется для выработки пара, генерации электроэнергии, охлаждения — не больше, чем используется на наших текущих тепловых электростанциях», — заявил тогда Журабек Мирзамахмудов.

Глава «Узатоме» также подчеркнул, что воды озера Тузкан будет достаточно для охлаждения реакторов. «Эти расчеты ведутся, и мы рассматриваем различные варианты охлаждения», — уточнил он.