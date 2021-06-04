Президент Шавкат Мирзиёев 4 июня подписал указ «О дополнительных мерах, направленных на дальнейшее совершенствование системы социальной поддержки населения» (УП-6241), сообщил телеканал «Узбекистан 24».

По предложению Министерства экономического развития и сокращения бедности и Министерства финансов с 1 июля 2021 года:

а) вводится доплата в размере 20% базовой расчетной величины исчисления пенсии для лиц, получающих пенсию в установленном минимальном размере пенсии по возрасту и ниже. При этом минимальный размер пенсии при неполном стаже работы с учётом доплаты повышается с 256675 сумов до 400 тысяч сумов;

б) размеры пенсий по возрасту и инвалидности лиц, получающих пенсии в размере от установленного минимального размера пенсии по возрасту, будут доведены до 565 тысяч сумов;

в) размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, повышается с 315030 сумов до 400 тысяч сумов;

г) по случаю потери кормильца:

ввести доплату на каждого нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии;

повысить с 256 675 сумов до 400 000 сумов минимальный размер пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии и каждому следующему нетрудоспособному члену семьи получателя пенсии выплачивать пенсию в соответствии с действующим порядком;

в целях охвата всех членов семей, получающих пособие, установить размер пособия на одного нетрудоспособного члена данных семей 400 000 сумов и прибавление по 150 000 сумов на каждого следующего нетрудоспособного члена таких семей;

д) с 513350 сумов до 565 тысяч сумов повышается ежемесячный размер пособия, выплачиваемого инвалидам с детства;

Минфину поручено выделить необходимые средства для финансирования этих расходов за счёт остатка средств Внебюджетного пенсионного фонда и госбюджета.

Изменения могут быть связаны с минимальными потребительскими расходами, которые впервые были объявлены в конце мая. Этот показатель будет использоваться для определения черты бедности и учёта реальных нужд населения. МПР предварительно составляет не менее 440 тысяч сумов на человека в месяц.

В предыдущий раз размеры пенсий и пособий повышались с 1 сентября прошлого года. С 1 февраля текущего года были увеличены зарплаты работников бюджетных организаций, стипендии, а также размеры некоторых пособий. С этой же даты были установлены новые минимальный размер оплаты труда и базовая расчетная величина.