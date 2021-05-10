Власти США рассматривают варианты размещения войск и военной техники, выводимых из Афганистана, в Центральной Азии или на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание со ссылкой на источники в американском военном командовании, США хотят продолжить поддерживать афганское правительство, сдерживать «Талибан» и наблюдаться за другими экстремистскими силами после того, как их военные покинут Афганистан в ближайшие месяцы. Оцениваются варианты размещения войск в соседних с Афганистаном странах или странах Персидского залива либо размещения в регионе кораблей ВМС США.

По мнению некоторых представителей военного командования и администрации президента США, более предпочтительными для размещения войск являются Узбекистан и Таджикистан, граничащие с Афганистаном. Однако значительное военное присутствие России и нарастающее влияние Китая в регионе, а также напряжённость в отношениях США с этими странами, затрудняют планы Вашингтона по созданию военных баз в Центральной Азии, признают официальные лица.

На прошлой неделе Узбекистан и Таджикистан посетил специальный представитель США по афганскому примирению Залмай Халилзад. Он встретился с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Обсуждения были сосредоточены на усилиях по достижению мира между афганскими сторонами до вывода американских войск, отмечает The Wall Street Journal.

Напомним, согласно Оборонной доктрине Узбекистана, принятой в январе 2018 года, в стране не допускается размещение иностранных военных баз и объектов на своей территории. Об этом Минобороны Узбекистана также заявляло на днях в связи с подписанием программы партнёрства с Россией.