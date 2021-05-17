Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время общения с жителями махалли «Тепакургон» Учтепинского района Ташкента 14 мая прокомментировал палестино-израильский конфликт, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Когда речь идёт о событиях в Палестине и Израиле, действиях вокруг мечети Аль-Акса, мы выступаем только за мир. Конечно, любой вопрос можно решить только путём переговоров за одним столом и компромисса», — заявил глава государства.

Президент на встрече с жителями махалли «Тепакургон». Фото: Пресс-служба президента

Шавкат Мирзиёев также высказался о ситуации в Афганистане.

«Есть ещё одна проблема, на которой я не могу не остановиться, — события в Афганистане. Это тоже не может не беспокоить нас. Ведь все наши действия в отношении Афганистана создают основу для мира и у нас», — сказал он.

«Какой будет жизнь благодаря нашим усилиям после вывода оттуда войск США и их союзников по НАТО? — спросил Шавкат Мирзиёев. — Если другие государства размышляют об этом, будучи далеко, для нас это — сосед. Если, не дай Бог, по ту сторону моста начнётся какой-либо конфликт, как это скажется на всех наших предпринятых усилиях? Помня об этом, мы должны ежедневно работать над сохранением мира. Мы всегда должны быть готовы к самым тяжелым условиям, и если мы сможем быть готовыми, то никогда не проиграем», — подчеркнул он.

Обращаясь к собравшимся, включая старейшин и женщин, президент призвал «направить заблудших на правильный путь».

«Представьте, в условиях мира и сохранения таких же темпов развития нашей экономики чего удастся достичь за 10 лет? Экономика — это то, как будут жить наши дети и внуки. Для этого требуются терпение, стойкость и, наконец, мир», — сказал глава государства.

На брифинге в понедельник пресс-секретарь президента Шерзод Асадов озвучил детали разговора Шавката Мирзиёева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

«Лидеры двух стран подробно обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора. Узбекистан, конечно, очень обеспокоен эскалацией ситуации в Восточном Иерусалиме. Хочу отдельно подчеркнуть: мы считаем, что необходимо положить конец насилию, немедленно остановить его, мобилизовать все имеющиеся ресурсы для этого», — отметил он.

Узбекистан также считает необходимым обеспечить соблюдение статуса-кво в отношении комплекса мечети Аль-Акса и других святых мест в Иерусалим.

«В целом израильско-палестинский конфликт должен быть урегулирован в рамках международно-правовых документов, в соответствии с резолюциями ООН и принципом „два государства для двух народов“, который наша страна поддерживает на протяжении многих лет», — заявил Шерзод Асадов.

Совет безопасности ООН 10 мая провёл экстренное совещание в связи с новым обострением конфликта на Ближнем Востоке, где палестинское движение ХАМАС ведёт ракетные обстрелы территории Израиля, а израильские ВВС бомбят объекты в секторе Газа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что лишь переговоры о создании двух государств с единой столицей в Иерусалиме способны остановить насилие.

Палестино-израильский конфликт возобновился на фоне ситуации в Иерусалиме, где в середине апреля начались столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. Причиной беспорядков стал запрет израильской полиции собираться на ступенях у Дамасских ворот Старого города, где в Рамадан проводили время арабские жители, и решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Иерусалиме.

Как сообщает РБК со ссылкой на официальные данные, с начала обострения конфликта погибло свыше 200 палестинцев, более 5000 пострадало. Израильская сторона сообщает о 10 погибших и около 50 получивших тяжелые ранения.