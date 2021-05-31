В рамках проекта «Узбекистанцы за рубежом» «Газета.uz» публикует беседы с соотечественниками, которые учатся за границей или окончили иностранные вузы и успешно работают за рубежом. Очередной гость проекта — Дилшод Давронов.

Дилшод Давронов родился в 1992 году в Бухарской области. До 8-го класса учился в школе №30 в Бухаре, а с 8-го класса — в школе-интернате для одарённых детей №19. В 2009 году поступил на факультет «Международные экономические отношения» Университета мировой экономики и дипломатии. После получения степени бакалавра в 2014 году некоторое время работал в Министерстве внешнеэкономической деятельности, инвестиций и торговли, параллельно поступил на магистратуру в Университет мировой экономики и дипломатии. Однако в 2015 году он оставил учебу и отправился в Будапешт (Венгрия) для получения степени магистра в Центрально-Европейском университете. С 2016 по 2018 год работал аналитиком и ведущим аналитиком в отделе Credit Risk Management в инвестиционном банке Morgan Stanley. С 2018 года работает в качестве Associate в инвестбанке VTB Europe SE во Франкфурте, Германия. Его специальность — финансирование инвестиционных проектов в сфере недвижимости.

— Расскажите о своей жизни до отъезда из Узбекистана.

— Среднее образование я получил в школе-интернате для одарённых детей Бухарской области, которая была создана на базе бывшего Турецкого лицея. Это учебное заведение специализируется на математике и физике, а его ученики несколько лет подряд занимали призовые места на дисциплинарных олимпиадах республики в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Позже в этом направлении лидировал известный Каракульский лицей. Сам же я во время учебы участвовал в олимпиадах по математике и английскому языку и занимал призовые места на районном и региональном этапах. В 2009 году в возрасте 16 лет я поступил на факультет «Международные экономические отношения» УМЭД на бюджетной основе. Во время учебы в 2012 году также посчастливилось поучиться в университете AJOU в Корее по программе обмена студентами.

Фото из личного архива Дилшода Давронова.



— Что вас заставило оставить магистратуру в УМЭД?

— Во время учёбы у меня была цель — работать на государственной службе, а также заниматься научной деятельностью, в будущем получить докторскую степень и преподавать в университете на полставки. По этой причине за период обучения при помощи преподавателей я опубликовал более 20 научных статей, в том числе в Японии, Индии, России и Корее, а также 1 научную монографию. После того, как я получил степень бакалавра в 2014 году, меня приняли на учёбу в магистратуре УМЭД, я также стал работать в тогдашнем Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли на полставки.

Однако вскоре меня огорчило то, что качество образования в магистратуре было ниже, чем в бакалавриате, и многие учились в магистратуре только из-за диплома. На государственной работе тоже всё сложилось не так, как я ожидал. Мы не делали почти ничего, что требовало бы научного потенциала. В основном мы были заняты чрезмерной бюрократией, бесполезными и бесконечными отчётами. Не говоря уже о типичной для советского режима корпоративной среде на работе и очень низкой заработной плате.

Я принял участие в международной олимпиаде по мировой экономике, организованной Высшей школой экономики России, и без экзаменов был принят на магистратуру этого вуза. Кроме того, я был принят на полный грант программы по магистратуре в Центрально-Европейский университет (Central European University) в Венгрии по специальности «Глобальная экономическая политика» (Global Economic Policy).

Я решил продолжить учебу в Центрально-Европейском университете, так как это американское высшее учебное заведение, основанное на американской системе образования, а не на европейской, и в этом университете преподают профессоры из многих ведущих американских университетов (таких как Гарвард, Стэнфорд, Принстон). По этой причине я добровольно оставил учёбу в магистратуре во втором семестре и свою работу.

— Что было вашей главной мотивацией перед отъездом?

— Когда я был в УМЭД, нам посчастливилось учиться у нескольких преподавателей, специалистов международного класса (например, Улугбек Хасанов). Я очень завидовал тому, какими специалистами в своей области являются эти люди, удивлялся их высокому интеллектуальному уровню, способности уверенно читать лекции на нескольких иностранных языках и их замечательным человеческим качествам, и мне хотелось стать таким же выдающимся профессионалом, хорошим человеком, как они. Именно поэтому я решил поехать за границу, чтобы обогатить свои знания, увидеть мир, расширить мировоззрение и получить международный опыт.

Фото из личного архива Дилшода Давронова.

— Сейчас вы уже не студент, а работаете. Что вас мотивирует сейчас?

— Во время учёбы в магистратуре я заинтересовался сферой международных финансовых рынков и пытался выбрать в университете предметы, связанные с этой областью, а также самостоятельно изучал литературу и онлайн-курсы в этой сфере.

На втором курсе я устроился аналитиком в отдел Credit Risk Management в американский инвестиционный банк Morgan Stanley, где я получил большой практический опыт. Там я курировал портфель Morgan Stanley, состоящий из более 2 млрд долларов в виде кредитных вложений и деривативов, вложенных в недвижимость. В процессе работы я познакомился с очень умными и успешными людьми. Я стремился быть похожим на этих людей, которые, несмотря на достигнутое положение, отличаются искренностью, скромностью и самоотверженностью.

Одна из моих мотиваций — объездить как можно больше стран, чтобы познакомиться с людьми с разным бэкграундом, узнать местную культуру и ситуацию, расширить своё мировоззрение за счет новых впечатлений и приключений.

— Расскажите об образовании в Центрально-Европейском университете. Какие есть отличия от образования в Узбекистане?

— Первое, что я понял, уехав за границу, это то, что зарубежная система образования, в том числе в Центрально-Европейском университете, в десять раз более развита, чем узбекская система образования. В разговорах с однокурсниками со всего мира было больно осознавать, что система образования Узбекистана в некоторых областях отстаёт даже от некоторых стран в Центральной Азии.

В Центрально-Европейском университете уделяется особое внимание качеству образования, степени соответствия предоставляемых знаний современным требованиям и их применению на практике. В процессе обучения рассматривается и анализируется множество case study. Кроме того, студенты вправе выбирать предметы, исходя из своих интересов и будущих целей. К плагиату относятся очень строго, даже небольшой объём плагиата может привести к тому, что студент не сдаст предмет и может быть совсем исключён из университета.

Нет таких бессмысленных вещей, как обязательство носить форму, писать конспекты, сидеть на уроках духовности. Кроме того, за рубежом нет такого понятия, как «студенты-любимчики» деканата. Точнее, все студенты в равной степени «любимчики», даже если они не чьи-то сыновья или племянники, даже если они не участвуют в общественных мероприятиях и не услуживают администрации вуза.

Оценка знаний студентов одинаково справедлива и беспристрастна для всех, а в некоторых случаях анонимна. Студенты также оценивают педагогическую деятельность профессоров, а профессора, получившие «неудовлетворительную» оценку, будут отстранены от работы в следующем семестре.

Фото: Из личного архива Дилшода Давронова

— Изменилось ли ваше мировоззрение после того, как вы переехали за рубеж?

— Конечно, есть изменения. Я научился не смешивать профессиональные отношения с личными взглядами. Больше уважать частную жизнь других людей, их религию, расу, пол, культуру и политические взгляды, даже если это не совпадает с вашими взглядами и вы не принимаете этого.

— Были ли какие-то сложности, когда вы приехали в Венгрию? Что было самой большой проблемой?

— Самой большой проблемой было найти жёлтую морковь для плова (смеется). Других серьёзных трудностей не было.

— Сейчас вы в Германии. Чем вы занимаетесь?

— Я переехал во Франкфурт, в Германию в 2018 году по работе. В настоящее время работаю в качестве Associate в управлении Investment Banking инвестиционного банка VTB Europe SE.

Моя основная специальность — инвестиционные проекты в сфере недвижимости. Однако иногда я имею дело с проектами/транзакциями, связанными с проектным финансированием (Project Finance) и неликвидным высокорисковым кредитованием (Illiquid High Yield Lending, Leveraged Finance).

— Были ли сложности с адаптацией к жизни в Германии?

— Здесь тоже особых трудностей не было. Поскольку Франкфурт — международный город, моё незнание немецкого не создавало никаких препятствий.

Но потом я начал изучать язык. Немцы — очень хорошие люди. Кроме того, в каждой сфере система налажена очень чётко, и всё работает, как нужно. Поэтому адаптация не составляет больших трудностей.

— Если не секрет, сколько вы зарабатываете?

— Секрет (смеётся).

Могу сказать, что доход тех, кто работает в сфере investment banking состоит в основном из двух частей. Первая — это заранее установленная ежемесячная заработная плата, вторая — бонусные выплаты по результатам работы сотрудника (performance-based). Размер бонуса может быть равен годовой зарплате. В целом размер зарплаты выше, чем у большинства других в этой отрасли.

Однако стоит отметить, что investment banking — одна из наиболее конкурентоспособных отраслей, в которой после приёма на работу в среднем приходится работать по 80−100 часов в неделю. Требуется высокая умственно-аналитическая работа, не у каждого здоровье может это позволить.

— В Instagram вы много пишете о европейских городах. Какое у вас впечатление о Европе? Какие различия или схожести есть между двумя городами, в которых вы жили? Были ли ситуации, которые вас сильно удивили?

— До сегодняшнего дня я побывал в 30 странах, в основном, в странах Европы. Первое, что привлекает внимание здесь и что мне действительно нравится, — это то, что люди очень искренние, скромные, уважающие друг друга, они интересные собеседники. Люди судят друг о друге по человеческим качествам и личным достижениям, а не по тому, из какой они семьи, какую носят одежду или водят машину, сколько зарабатывают или с кем проводят время.

Что касается разницы между Германией и Венгрией, то Венгрия — государство, которое находилось под влиянием бывшего советского режима, и этот исторический факт наложил свой отпечаток на некоторые сферы. Немцы кажутся дружелюбнее. И Германия более развита с точки зрения экономики и качества жизни.

Фото из личного архива Дилшода Давронова.

— Были ли моменты, когда вы хотели собрать вещи и вернуться в Узбекистан?

— Такого ещё не было.

— Что говорили ваши родные о вашем решении поехать за рубеж? Вы оставили магистратуру и работу…

— Мои родители, как и все родители, переживают за своего сына и относятся несколько консервативно к таким решениям.

Они даже были против, когда я сдавал документы в УМЭД, они говорили: «Сынок, очень сложно поступить туда. Не лучше ли будет поступить в финансовый институт?». Я сказал им, что поступлю в финансовый институт, но приехал в Ташкент и подал документы в дипломатию. Они узнали правду за пару дней до экзамена. Слава богу, мне посчастливилось поступить на бюджет и оправдать надежды родителей.

Моё решение уехать за границу семье сначала тоже не понравилось, но они поддержали меня после того, как я объяснил ситуацию и свои планы на будущее. А сейчас они хотят, чтобы я вернулся скорее.

— Какие у вас планы на будущее?

— В ближайшие годы нет планов возвращаться в Узбекистан. Но никто не знает, что будет завтра. Может, придётся вернуться по воле судьбы.

— Что бы вы посоветовали молодым людям, которые хотят уехать учиться за рубеж, но не могут принять решение из-за влияния окружающих?

— Прежде всего человек должен определить свою высшую цель. Кроме того, не стоит бояться рисковать. Я верю, что, если человек всегда в движении и продолжает работать над собой, он может добиться успеха, где бы он ни находился.

Во-первых, нужно избавиться от мысли, что если уехать за границу, то всё будет хорошо, что можно будет зарабатывать много денег. Есть много людей, которые остаются в Узбекистане и получают высшее образование, зарабатывают очень хорошие деньги и не уступают выпускникам ведущих университетов мира. Я хотел бы привести пример моего хорошего друга Мухаммадали Эшонкулова, который учился в дипломатии почти в одно и то же время с нами, а сейчас преподаёт там.

Есть и многие другие, кто вынужден вернуться в Узбекистан после учебы в престижных зарубежных университетах и не может найти своё место. Поэтому, как я сказал выше, нужно правильно ставить цели, определить главную цель и не прекращать работать над собой (не только с точки зрения hard skills, но и с точки зрения soft skills).

В целом я лично считаю, что учиться лучше за границей. Тем более если цель не просто получить диплом, а получить знания, необходимо учиться в магистратуре и докторантуре за рубежом. Я считаю, что обучение в магистратуре и докторантуре в Узбекистане не стоит затраченного времени и финансовых ресурсов. Это моё личное мнение.

Фото из личного архива Дилшода Давронова.

— Какие советы вы дали бы молодым людям, которые хотят добиться успехов в вашей сфере?

— Я никогда не работал в сфере финансов в Узбекистане. Поэтому однозначного совета дать не могу. Однако, как я уже говорил, чтобы добиться успеха в какой бы то ни было области, надо стремиться быть одним из лучших профессионалов, работать не покладая рук, быть терпеливым.

При выборе работы, направления — материальные аспекты и «престиж» должны быть третьим или четвёртым критерием. Первым критерием должен быть собственный интерес и способности человека.

Блиц — вопросы и ответы

— О чем вы сожалеете?

— Я допустил достаточно ошибок и промахов, но я ни о чём не жалею. Думаю, всё было к лучшему.

— Что вызывало у вас депрессию за рубежом?

— Ничего не было слишком удручающим. Но иногда меня расстраивало, что я не могу видеться с родителями, когда хочу, не могу их обнять, не могу навестить бабушку и дедушку и получить их благословение.

— Если бы у вас был шанс вернуться на 10 лет назад, какую ошибку вы бы не повторили?

— Во время учёбы в магистратуре в Венгрии было время, когда я осознал, насколько низкое качество образования в Узбекистане, и подумал, что было бы хорошо, если бы я получил степень бакалавра за границей. Но я не жалею, что учился в дипломатии. Мне посчастливилось встретить там столько хороших людей и подружиться со многими, я получил образование от прекрасных учителей — как в профессиональном плане, так и в плане человеческих качеств, что дало мне мотивацию стать похожими на них.

Хотя УМЭД и не дал знаний того уровня, которые пригодились в моей карьере, он сыграл очень важную роль в моём формировании как личности. Даст бог, я надеюсь, однажды, когда стану профессионалом своего дела, я смогу преподавать в этом вузе и делиться своими знаниями и опытом с молодёжью.

— Кем и где видит себя Дилшод Давронов через пять лет?

— Наверное, буду в другой стране. Может не совсем в области investment banking, возможно, начну работать в другой области финансового сектора (например, в consulting или private equity funds).

Беседовал Огабек Самисов