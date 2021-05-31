Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 29 мая одобрил закон о внесении дополнений и изменений в закон «О гражданстве Республики Узбекистан», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Документ предусматривает признание гражданами Узбекистана:

лиц без гражданства, зарегистрированных по месту постоянного проживания в Узбекистане до 1 января 2005 года (в действующей редакции — до 1 января 1995 года) и ранее не состоявших в гражданстве иностранного государства;

(в действующей редакции — до 1 января 1995 года) и ранее не состоявших в гражданстве иностранного государства; лиц без гражданства, постоянно проживающих в Узбекистане не менее 15 лет и не состоявших в гражданстве иностранного государства;

и не состоявших в гражданстве иностранного государства; детей, один из родителей которых признан гражданином Узбекистана, не принявших гражданство иностранного государства и проживающих в Узбекистане.

С предложением признать гражданами Узбекистан лиц, зарегистрированных по месту постоянного проживания на территории страны до 1 января 2005 года, а также лиц, в течение 15 лет проживающих в Узбекистане в качестве лиц без гражданства, выступил президент Шавкат Мирзиёев в послании парламенту 29 декабря 2020 года.

Внесение поправок в закон о гражданстве Узбекистана также предусматривалось Государственной программой 2021 года.

Для вступления в силу закон должен подписать президент.