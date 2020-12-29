В Узбекистане будет введен порядок предоставления гражданства напрямую лицам без гражданства, постоянно проживающим в нашей стране в течение 15 лет Об этом в послании парламенту заявил президент Шавкат Мирзиёев.

В прошлом году гражданство получили более 50 тысяч человек, приехавших в страну до 1995 года.

«В следующем году мы напрямую предоставим гражданство Узбекистана лицам без гражданства, которые приехали в нашу страну до 2005 года и проживают здесь постоянно», — сказал президент.

Благодаря этому ещё 20 тысяч человек получат возможность стать гражданами Узбекистана, сообщил он.