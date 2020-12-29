В Узбекистане будет введен порядок предоставления гражданства напрямую лицам без гражданства, постоянно проживающим в нашей стране в течение 15 лет Об этом в послании парламенту заявил президент Шавкат Мирзиёев.
В прошлом году гражданство получили более 50 тысяч человек, приехавших в страну до 1995 года.
«В следующем году мы напрямую предоставим гражданство Узбекистана лицам без гражданства, которые приехали в нашу страну до 2005 года и проживают здесь постоянно», — сказал президент.
Благодаря этому ещё 20 тысяч человек получат возможность стать гражданами Узбекистана, сообщил он.
Max Lukin
Самое главное еще и отказ от гражданства сделайте по-чевелочески.
Сейчас лишь одни мучения, работники посольств лишь устраивают издевательства (между прочем, по завышенному курсу и с безумными сроками ожидания, которые моментально уменьшаются, когда говоришь что будешь жаловаться в МИД).
Законы об отказе от гражданства просто не работают.