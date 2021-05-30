28 мая примерно в 19:00 житель Учтепинского района Ташкента, занимавшийся частным извозом, обнаружен мёртвым на территории Мирзаабадского района Сырдарьинской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, а тело Ф. П. (1974 года рождения) с признаками убийства было найдено на земельной площади в махалле «Янги хаёт», находящейся в резерве районного хокимията, которая расположена на 136-м км автодороги М-34 «Ташкент-Душанбе».

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате 100-процентного ожога тела.

В тот же день районная прокуратура возбудила уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 97 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть с особой жестокостью) Уголовного кодекса.

По данным Sirdaryo Xabarlari, рядом с телом таксиста также обнаружен автомобиль Cobalt белого цвета.