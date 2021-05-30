Футбольный клуб «Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов УЕФА. Мачт, прошедший 29 мая на стадионе «Драгау» в Порту, завершился со счётом (1:0).

Единственный победный гол в матче забил полузащитник лондонской команды Кай Хаверц на 42-й минуте матча. После проникающего паса полузащитника Мейсона Маунта он обыграл вратаря «Манчестер Сити» и отправил мяч в пустые ворота.

«Челси» стал обладателем кубка Лига чемпионов во второй раз в своей истории. Последний раз «аристократы» выигрывали данный турнир в 2012 году.

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые в своей тренерской карьере проиграл финал еврокубков. Наставник «Челси» Томас Тухель после неудачи в прошлогоднем финале с французским «ПСЖ» впервые выиграл в финале Лиги чемпионов.

Статистика





Фото







