ЖК Xosiyat — это роскошное девятиэтажное здание класса «комфорт» на улице Бешарик в Яшнабадском районе в 500 метрах от рынка Авиасозлар (Кадышева).

Дизайн экстерьера комплекса выдержан в изысканном стиле барокко — это визитная карточка состоятельных и обеспеченных людей. В этом стиле отражается строгая декоративность и респектабельность. Фасад жилого комплекса, оформленный декоративными элементами, придает дому индивидуальность и своеобразность. Роскошный и изысканный фасад Xosiyat — это произведение искусства, которое никогда не устареет. Именно поэтому проект получил такое название — символ достатка и благополучия жильцов, проживающих в нем.





Жилой комплекс расположен всего в 10 минутах от центра города, и добраться сюда жители смогут на любом транспорте. В шаговой доступности находится все, что необходимо человеку ежедневно. Это и рынок «Авиасозлар» (Кадышева) с большим ассортиментом продуктов, вещей и одежды, и супермаркеты Makro и korzinka.uz, а также банки, детские сады и школы, рестораны и кафе, спортивные центры и точки бытовых услуг.





Также преимуществом для каждой семьи при выборе квартиры является безопасность территории. Закрытая охраняемая дворовая территория оснащена системой видеонаблюдения и контроля доступа. Это делает комплекс уютным и безопасным пространством для жизни, а также для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

В ЖК Xosiyat имеются выгодные условия: приобретая квартиру, владелец сэкономит бюджет и время, поскольку квартиры предоставляются с качественной отделкой comfort. Жильцам останется только выбрать мебель и аксессуары и пригласить друзей на новоселье.





На продажу выставлены различные варианты квартир более 30 видов планировок. Для удобства клиентов действует беспроцентная рассрочка на 12 месяцев.

Посетив центральный офис продаж компании и получив подробную информацию о проекте, можно совершить выгодную покупку от 300 млн сумов на начальном этапе продаж.

Офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, улица Осиё, дом 3.

Ориентир: Orient Finans Bank, ЖК «Новомосковская»

Телефон: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: xosiyat.uz

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