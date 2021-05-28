Президент Шавкат Мирзиёев 28 мая принял министра здравоохранения России Михаила Мурашко, находящегося в Узбекистане с рабочим визитом.

Как сообщила пресс-служба главы государства, на встрече были рассмотрены вопросы расширения практического сотрудничества двух стран в сфере здравоохранения.

Шавкат Мирзиёев выразил признательность российской стороне за содействие и продуктивное взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, включая вакцинацию населения. Он отметил, что современные вызовы вновь показали важность развития эффективной системы здравоохранения и внедрения современных технологий.

На переговорах были затронуты вопросы реализации совместных программ и проектов, в том числе в области онкологии, гематологии, вирусологии, нефрологии, трансплантологии, фармакологии и других сферах. Отдельно обсуждено внедрение системы «электронного здравоохранения» и широкое развитие телемедицины.

Стороны достигли договоренности о продолжении партнёрства в подготовке медицинских работников, в том числе путём открытия филиала российского медицинского университета имени Н. И. Пирогова в Ташкенте, а также расширения программ обмена и повышения квалификации врачей Узбекистана на базе ведущих клиник России.