Президент Шавкат Мирзиёев 28 мая принял министра здравоохранения России Михаила Мурашко, находящегося в Узбекистане с рабочим визитом.
Как сообщила пресс-служба главы государства, на встрече были рассмотрены вопросы расширения практического сотрудничества двух стран в сфере здравоохранения.
Шавкат Мирзиёев выразил признательность российской стороне за содействие и продуктивное взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, включая вакцинацию населения. Он отметил, что современные вызовы вновь показали важность развития эффективной системы здравоохранения и внедрения современных технологий.
На переговорах были затронуты вопросы реализации совместных программ и проектов, в том числе в области онкологии, гематологии, вирусологии, нефрологии, трансплантологии, фармакологии и других сферах. Отдельно обсуждено внедрение системы «электронного здравоохранения» и широкое развитие телемедицины.
Стороны достигли договоренности о продолжении партнёрства в подготовке медицинских работников, в том числе путём открытия филиала российского медицинского университета имени Н. И. Пирогова в Ташкенте, а также расширения программ обмена и повышения квалификации врачей Узбекистана на базе ведущих клиник России.
Albert Sharafutdinov
для меня Мурашко это только Кондрат Филимонович Мурашко, которому Володя Высоцкий/Жеглов звонит по телефону
Владимир Владимирович
Спасибо Россия за Спутник. Я не сторонник В.В. Путина, но спасибо за бесплатную вакцину и спасибо за Усманова, который стал богатым в России( у нас на родине на него была уголовка) и купил её для наших родителей!!!
Айдер Нишанов
Хотелось бы лично выразить благодарность Российской Федераций за помощь Спасибо Большое.