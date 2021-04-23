В пятницу в Узбекистан была доставлена первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Поставка осуществлена при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Спутник V», разработанный российским научным центром имени Н. Ф. Гамалеи, был сертифицирован и одобрен для массового применения в Узбекистане в середине февраля. Процесс сертификации начался после получения от разработчиков необходимых материалов, в частности, результатов третьей стадии клинических испытаний вакцины.





Половину стоимости всего закупаемого объёма «Спутник V» профинансировал предприниматель Алишер Усманов. Планировалось, что всего будет закуплен 1 миллион доз.

Ранее сообщалось, что в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около 4 миллиона граждан. До конца 2021 года это число может составить 7 миллионов, или около 20% жителей страны.

Министр здравоохранения Абдуҳаким Хаджибаев.

С 1 апреля идёт процесс бесплатной вакцинации граждан старше 65 лет и медицинских работников узбекской-китайской вакциной и вакциной AstraZeneca. В настоящее время ведётся работа по доставке в страну дополнительных доз этих вакцин.