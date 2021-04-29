Узбекистан просит Россию увеличить объем поставок вакцины от коронавируса и рассмотреть возможность ее производства в стране. Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщил ТАСС.

В эти дни в Казани проходит заседание Евразийского межправительственного совета. На встречу собрались главы правительств Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

«Мы хотели бы просить вас увеличить его („Спутника V“ — ред.) объем, мы готовы контракт увеличить и были бы рады, если есть такая возможность, чтобы начать производство вакцины в Узбекистане», — сказал премьер-министр Узбекистана.

Абдулла Арипов отметил, что в Узбекистане успешна начата вакцинация «Спутником V». По данным Минздрава, на 29 апреля этим препаратом привились 1255 человек в возрасте старше 65 лет.

В своей речи глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил: «Мы готовим также запуск производства вакцины „Спутник“ на территории Узбекистана».

За последнюю неделю Узбекистан получил две партии «Спутника V», объем первой не уточнялся, во второй было 50 тысяч доз. Абдулла Арипов сообщал, что до конца месяца Узбекистан получит 300 тысяч доз российской вакцины.

Ранее мы писали, что Узбекистан планирует до конца года наладить выпуск вакцины против COVID-19. Сейчас ведётся проектирование нового производственного комплекса, а научные институты работают над созданием собственной вакцины от коронавируса.

В декабре 2020 года образцы «Cпутника V» были доставлены в Узбекистан для проведения испытаний, необходимых для регистрации и запуска промышленного производства вакцины в стране. Однако, как сообщил «Газете.uz» в начале апреля директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Сардор Кариев, производственная база, имеющаяся в Узбекистана, должна должна быть «чуть-чуть модернизирована», настроена под новые технологические процессы.

«В связи с этим у нас проходят переговоры, приходят эксперты, смотрят производственные площадки, обсуждают вопросы технологического трансфера. Поэтому по срокам сказать очень сложно, когда этот вопрос запустится. Но в целом работа идёт», — сказал тогда глава агентства.