Ночью 27 апреля в Узбекистан была доставлена вторая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В посольстве России в Узбекистане уточнили, что доставлено 50 тысяч доз второго компонента вакцины. Вакцинация первым компонентом стартует на этой неделе.

Первую партию «Спутник V» Узбекистан получил 23 апреля. Объём партии не уточнялся. Планировалось, что всего будет закуплен 1 миллион доз. Половину стоимости всего объёма «Спутник V» профинансировал предприниматель Алишер Усманов.

В ближайшие дни ожидается поставка в страну дополнительных доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 и вакцины AstraZeneca, добавили в Минздраве.

По данным Минздрава, на 26 апреля число вакцинированных от COVID-19 в Узбекистане достигло 565 тысяч.