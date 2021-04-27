Ночью 27 апреля в Узбекистан была доставлена вторая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
В посольстве России в Узбекистане уточнили, что доставлено 50 тысяч доз второго компонента вакцины. Вакцинация первым компонентом стартует на этой неделе.
Первую партию «Спутник V» Узбекистан получил 23 апреля. Объём партии не уточнялся. Планировалось, что всего будет закуплен 1 миллион доз. Половину стоимости всего объёма «Спутник V» профинансировал предприниматель Алишер Усманов.
В ближайшие дни ожидается поставка в страну дополнительных доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 и вакцины AstraZeneca, добавили в Минздраве.
По данным Минздрава, на 26 апреля число вакцинированных от COVID-19 в Узбекистане достигло 565 тысяч.
Rishad Nigmatulin
Газета уточните пожалуйста,правда ли вакцинация спутником будет платной и только в частных клиниках?
Слава
Есть ли новости о вакцинации спутником в частных клиниках и есть ли связь с привозом его в нашу страну?
R. Lewine
“Вакцинация первым компонентом стартует на этой неделе“.
— а почему не уточняется, где и кого будут прививать Спутником? В Потребителе уже было много постов о том, что эта вакцина только для правительственных сотрудников, а не для простых смертных. Хочется увидеть официальный комментарий тех, кто распоряжается этой вакциной.
Так же вопрос, почему Узбекистан не закупает Спутник в достаточных объемах для вакцинации всего населения? Ну хотя бы 5-6 миллионов доз обоих компонентов, чтобы вакцинировать стариков, бюджетников и людей с хроническими заболеваниями.
Почему у нас выбор только между Астра Зенека, которая себя скомпрометировала, и ноу-нейм китайской вакциной?