В Сирии 26 мая прошли президентские выборы. На них победил действующий глава государства Башар Асад, набрав 95,1%. Явка избирателей составила 78% в волеизъявлении приняли участие свыше 14 миллионов граждан, сообщило РИА Новости.
На выборах работали более 12 тысяч избирательных участков работали с семи часов утра до полуночи. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений.
Сам Башар Асад после победы объявил о новом этапе в истории страны. «Давайте с завтрашнего дня начнём этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть», — говорится в заявлении его предвыборного штаба. Он также почтил память погибших сирийцев и пожелал выздоровления раненым.
Башар Асад занимает президентский пост с 2000 года и избран на ещё один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году он набрал более 88% голосов.
Мирсобит Исмаилов
Им не нужен новый президент, им нужна уверенность, что засыпая, они проснутся не под градом вражеского обстрела.
Nikolay Sergeev
а сколько из было, которые бубнили — “Асад должен уйти“.
Но все они уже сами “ушли“.
А Асад избран снова..
Nir Avenir
Внезапно! А что был выбор?