В Сирии 26 мая прошли президентские выборы. На них победил действующий глава государства Башар Асад, набрав 95,1%. Явка избирателей составила 78% в волеизъявлении приняли участие свыше 14 миллионов граждан, сообщило РИА Новости.

На выборах работали более 12 тысяч избирательных участков работали с семи часов утра до полуночи. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений.

Сам Башар Асад после победы объявил о новом этапе в истории страны. «Давайте с завтрашнего дня начнём этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть», — говорится в заявлении его предвыборного штаба. Он также почтил память погибших сирийцев и пожелал выздоровления раненым.

Башар Асад занимает президентский пост с 2000 года и избран на ещё один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году он набрал более 88% голосов.