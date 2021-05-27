Правительство Узбекистана и офис ООН в стране начали скоординированные действия ООН / ЕС / США по оказанию поддержки женщинам и детям, вернувшимся из зон конфликтов, с финансовой поддержкой Европейского Союза и Государственного департамента США. Об этом говорится в заявлении сторон, распространенном 27 мая.

Напомним, с 2019 года Узбекистан провел пять операций «Мехр» («Добро») по возвращению женщин и детей из Сирии, Ирака и Афганистана. Всего из зон конфликтов в страну был вывезен 531 человек.

Скоординированные действия предоставят технические и финансовые ресурсы для поддержки реинтеграции репатриированных людей в общество. «Этот подход основан на признании статуса детей как жертв и необходимости защищать их личные интересы с помощью программ реинтеграции на уровне общин для детей и женщин с учетом гендерных аспектов», — говорится в заявлении.

Программа, поддерживаемая Госдепом, ориентирована на Узбекистан, тогда как программа, поддерживаемая ЕС, является субрегиональной и охватывает Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Помощь будет предоставлена в рамках Глобальной рамочной программы поддержки ООН государствам-членам в отношении лиц, возвращенных из Сирии и Ирака. Программой охвачены два компонента: первый отвечает как за защиту, так и за гуманитарные потребности репатриированных лиц (под руководством ЮНИСЕФ), а второй компонент обеспечивает поддержку в обеспечении безопасности и ответственности за преступления, предположительно совершенные некоторыми из возвращающихся лиц (под руководством Контртеррористического управления ООН).

«Сегодняшняя встреча посвящена началу масштабной совместной работы. И я уверен, что она послужит своего рода отправной точкой в объединении наших усилий в реинтеграции детей и женщин, вернувшихся на Родину, и недопущении их повторной радикализации», — сказал заместитель премьер-министра Узбекистана Бехзод Мусаев.

«Предоставляя надежную техническую помощь и укрепляя человеческий потенциал, эти действия будут способствовать осуществлению прав человека, поощрению демократии и укреплению верховенства закона. Реинтеграция возвращающихся детей и семей будет способствовать расширению прав и возможностей уязвимых лиц и населения в целом, укреплению мира и стабильности путем повышения их потенциала для более широкой социально-экономической интеграции, сокращения бедности и социальной изоляции», — заявил специальный представитель ЕС в Центральной Азии Питер Буриан.

«Соединенные Штаты приветствуют усилия Узбекистана по репатриации и реинтеграции своих граждан из зон конфликтов, включая Ирак и Сирию. Немногие страны проявили такую активность в этих усилиях, как Узбекистан», — сказал посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм.

«ЮНИСЕФ продолжает сотрудничать с правительствами стран Центральной Азии в их работе по применению подхода, основанного на правах ребенка к реинтеграции детей, затронутых вооруженными конфликтами, — сказала региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан. — Нас обнадеживает то, сколько детей воссоединилось с семьей, и мы по-прежнему привержены партнерству со странами для обеспечения того, чтобы каждый ребенок был защищен от дискриминации и имел возможность оправиться от пережитого».

По данным странового офиса ООН, на Узбекистан и Казахстан приходится подавляющее большинство репатриаций, вернувших около 900 человек, в том числе более 600 детей. В конце апреля 2019 года Таджикистан провел разовую операцию по возвращению на родину 84 детей из Ирака. В марте 2021 года после длительной подготовки Кыргызстан вернул 79 детей без сопровождения из Ирака.

Репатриированные — члены семей тех людей, которые отправились в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к ИГИЛ и другим террористическим группам. «Тогда как некоторые члены семьи присоединялись к ним добровольно, многих других заставляли, манипулировали или принуждали следовать за ними. Более того, тысячи детей родились в конфликтах в Сирии и Ираке от родителей-иностранцев», — говорится в сообщении.

«Хотя многие иностранные боевики-террористы были убиты в ходе боевых действий, большое количество людей, особенно женщин и детей, убежало от боевых действий и было переведено в лагеря», — отмечается в сообщении.

В настоящее время, по данным ООН, 68 тысяч человек находятся в лагерях Аль-Хол и Аль-Рож на северо-востоке Сирии. Приблизительно 10 тысяч человек из более чем 50 стран являются «гражданами третьих стран», не являющихся иракцами и не сирийцами. Из них 99% — женщины и дети.

«Положение лагерей нестабильно, и условия жизни, соответственно, плохие, особенно в лагерях Аль-Хол и Аль-Рож, а преобладающая небезопасность и насилие усугубляют уязвимость групп населения, находящихся в лагерях, которым грозит самый высокий риск. Помимо множества дел в Сирии и Ираке, сотни женщин и детей находятся под стражей в Афганистане», — говорится в сообщении.