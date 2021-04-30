В пятницу вечером в Ташкент из лагеря беженцев Аль-Хол в Сирии в рамках операции «Мехр-5» («Добро-5») прибыло 93 человека, включая 24 женщины и 69 детей, сообщает «Дфрё». Пятая по счёту операция была осуществлена при содействии США и других стран-партнёров.

Сообщается, что женщин и детей удерживали в лагере более трёх лет. Мужья этих женщин погибли в боях в Сирии. Среди прибывших детей семеро круглых сирот.

Ранее в ходе операций «Мехр-1, 2, 3 и 4» с 2019 года в Узбекистан из Сирии, Ирака и Афганистана было репатриировано 438 женщин и детей, находившихся в сложной ситуации.

Прибывшим будет оказана медицинская, психологическая и социальная помощь, им также восстановят документы.

В январе ООН выражала обеспокоенность тяжёлыми условиями жизни беженцев в лагере Аль-Зол, расположенном на северо-востоке Сирии рядом с границей с Ираком. Сообщалось, что там высокие масштабы насилия и нет элементарных удобств.

Всего в лагере проживают более 60 тысяч человек. Свыше 80% из них — женщины и дети, покинувшие территории, освобожденные от ИГИЛ. Среди обитателей Аль-Хола — 48% иракских беженцев, 38% — сирийцев и 14% женщин и детей из 60 стран. Дети в возрасте до 18 лет составляют 66% жителей лагеря.