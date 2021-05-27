На днях издание Effect.uz сообщило об инциденте, произошедшем рядом со зданием Кабинета министров Узбекистана, где сотрудники правоохранительных органов якобы применили силу в отношении бывших воспитанников домов милосердия. Для получения комментария и уточнения деталей произошедшего «Газета.uz» обратилась в Кабмин.

Предыстория

26 марта нескольким выпускникам домов милосердия на кредитной основе было выделено жильё на массиве Карасу в Самарканде, сообщила бывшая воспитанница детдома Наргиза Джуракулова. Первоначальный взнос был оплачен из баланса хокимията по инициативе хокима области.

«Мы не знали, что за жильё, которое получили по кредиту, нужно ежемесячно выплачивать по 2,5 млн сумов. Не знали, что банк будет подряд начислять задолженность, у ребят есть долги по 16−18 млн сумов. Если вовремя не оплачивать, то заберут жильё», — сказала девушка.

Фото: Effect.uz.

Она сообщила, что 21 мая восемь человек (семеро из них — бывшие воспитанники домов милосердия №6 и №10 в Самаркандской области, а также №22 в Ташкенте) прибыли в столицу и переночевали (см. фото выше) в подземном переходе рядом со зданием Кабинета министров. Утром они пошли на приём в правительство, их принял сотрудник Кабмина по имени Шерзод Салимов.

Девушка заявила, что во время беседы ей якобы не дали сфотографировать некий документ, который ещё не утверждён, поэтому она решила сделать видеозапись разговора. «Когда мы сказали, что будем снимать на видео, он и не согласился, и не возразил», — отметила Джуракулова. Она добавила, что во время съёмки начальник отдела заявлений «начал оскорблять молодых людей», сказав: «Вы — сироты. Сколько ни давай сиротам, не насытятся, вы неблагодарные».

Она пригрозила, что распространит видеозапись в интернете, и добавила, что в этот момент «стоявший сзади сотрудник правоохранительных органов в гражданской одежде пытался выхватить у неё телефон, скрутил её руки и уложил на землю». По её словам, в целях самозащиты она пыталась укусить сотрудника. «В тот момент мы не знали, что он является сотрудников органов внутренних дел», — сообщили изданию другие участники инцидента.

«Когда мы все пытались защитить себя, вокруг появилось много сотрудников внутренних дел, всем скрутили руки, уложили на землю, протащили, даже толкнули беременную женщину, посадили в машину и увезли», — сказала Наргиза Джуракулова.

По словам выпускника самаркандского дома милосердия №10 Зуфара Бахриддинова, «сотрудник внутренних дел в форме подошёл сзади и начал душить», когда пытался разнять Наргизу и правоохранителя. «Зовут Тимур, рядовой», — уточнил он.

Издание пишет, что беременной, которую толкнули, была Мухайё Тошкулова, прибывшая в столицу с супругом — также бывшим воспитанником детдома. По её словам, в ТашМИ врачи поставили диагноз «риск выкидыша».

«Когда [сотрудник] душил Зуфар ака, я стояла рядом. Подошла и просила отпустить, он другой рукой меня оттолкнул. Из-за удушения он не мог дышать, посинел. Когда я увидела это, меня начало трясти, у меня был стресс», — сказала она. Её муж заявил, что «имеет на руках все доказательства — показания по синякам, рентгеновские снимки, справки супруги».

«Если есть верховенство закона, мы будем требовать, Кабинет министров — не простая организация, там есть камеры, у сотрудника внутренних дел была бодикамера, всё должно быть записано», — заявил Зуфар Бахриддинов.

В итоге всех бывших воспитанников, по словам заявителей, привезли в здание УКД ОВД Юнусабадского района и продержали 12 часов, остальных — 10. Сообщается, что записи в телефоне Джуракуловой «были удалены под давлением».

Комментарий Кабинета министров

Сотрудник Кабмина Шерзод Салиев сообщил «Газете.uz», что из-за санитарно-эпидемиологической ситуации заявители были приняты не в здании правительства, а на прилегающей территории. По его словам, в беседе с бывшими выпускниками детдомов обсуждалось снижение процентов по кредиту за жильё, приобретённое за счёт кредита НБУ, а также оплата просроченной задолженности.

Уполномоченные сотрудники объяснили молодым людям, что для решения вопроса в настоящее время Центральный банк и Министерство финансов разработали проект документа, который находится в процессе согласования с министерствами и ведомствами, уточнил Шерзод Салиев. Он добавил, что «молодые люди были удовлетворены полученным разъяснением».

После этого, по словам сотрудника, обратившиеся заявили, что «не покинут территорию Кабинета министров, поскольку после возвращения в область в хокимиятах области и города им не помогут».

«Они поставили условие, что если Кабмин не выплатит каждому из бывших воспитанников детдомов по 100 млн сумов, то они не вернутся в Самаркандскую область», — сказал представитель правительства.

Он отметил, что во время беседы Наргиза Джуракулова начала снимать происходящее на телефон. После того, как ей не разрешили фотографировать документ, она начала снимать на видео. «Хотя она и не спрашивала разрешения на съёмку видео», — сказал он.

Шерзод Салиев уточнил, что в этот момент закреплённые за территорией сотрудники правоохранительных органов объяснили девушке, что место является стратегическим объектом и предупредили о запрете на видеосъёмку. Несмотря на это, по словам собеседника, Наргиза Джуракулова продолжила снимать.

Чтобы помешать её действиям, сотрудник внутренних дел в гражданской форме майор А. Халилов попытался забрать у неё телефон. В этот момент «девушка вцепилась и исцарапала руку сотрудника, пыталась укусить его, нанесла ему телесные повреждения».

Вмешались и другие граждане, из-за чего сотрудники правоохранительных органов начали их разнимать, рассказал сотрудник. Когда конфликт уладили, а заявители немного успокоились, работники Кабмина продолжили разъяснение, но девушка снова начала снимать на телефон. Шерзод Салиев добавил, что «когда у неё во второй раз пытались забрать устройство, снова возникла потасовка».

Он также заявил, что Наргиза Джуракулова «сама легла на землю, начала пинать ногами сотрудников, которые хотели её увезти». По его словам, «никто не толкал и беременную Мухайё Тошкулову», наоборот — ей был предоставлен стул.

«Когда она сама села на землю, дежурные медицинские сотрудники Кабинета министров оказали ей помощь, после чего вызвали „скорую“, вместе с супругом увезли в клиническую больницу Ташкентской медицинской академии», — рассказал он.

Шерзод Салиев заявил, что для недопущения ухудшения ситуации и в качестве меры предосторожности Наргиза Джуракулова и ещё пятеро участников инцидента были доставлены в УКД ОВД Юнусабадского района. Он объяснил, что в отделении граждан держали до 10 часов для «проведения расследования, получения медицинских заключений для участников инцидента, получения от них объяснительных записок, показаний и других».

По его словам, задержанным предоставили питание. «Сначала сотрудники купили им самсу, потом передали еду, сэндвичи, которые привезли выпущенные первыми граждане». Собеседник отметил, что в ходе беседы никто из сотрудников правительства не использовал оскорбительные выражения. В частности, никто не говорил фразу: «Вы сироты. Сколько ни давай сиротам, не насытятся, вы неблагодарные», сказал он.

Инцидент также прокомментировали в Комитете Сената по вопросам молодёжи, культуры и спорта и в ГУВД Ташкента. ГУВД опровергло избиение бывших детдомовцев правоохранителями и сообщения о том, что бывшие воспитанники якобы ночевали в подземном переходе.

«После выпуска из дома милосердия воспитанникам, фигурировавшим в видео, было предложено на выбор имеющееся на тот момент социальное жилье либо возможность приобретения квартиры на льготных условиях по ипотечному кредиту. Все восемь человек выбрали последний вариант. Однако выплачивать сумму получалось не у всех, в связи с чем фигуранты приехали в столицу просить о снижении суммы кредита. Представитель Кабинета министров заверил визитёров, что данный вопрос решается, причем положительно, требуются только время и терпение», — говорится в сообщении.

ГУВД также подтвердило, что у сотрудника УКД ОВД Юнусабадского района на руках зафиксированы царапины и следы укусов.

Собранные материалы, записи с камер видеонаблюдения и результаты служебной проверки столичного управления готовятся к передаче в Юнусабадский районный суд по уголовным делам.