В социальных сетях распространилась видеозапись из зала суда, где несколько граждан порезали себе руки и спорили с сотрудниками органов внутренних дел. В публикациях отмечается, что правоохранительные органы якобы присвоили 3 кг золота, 6 млрд сумов и дорогие автомобили, принадлежащие подсудимым, в рамках «дела Мурадбая». Инцидент прокомментировали в ГУВД Ташкентской области.

По данным управления, запись была сделана 25 мая в Янгиюльском городском суде по уголовным делам, куда по запросу суда были приведены пятеро граждан. Трое из них уже были приговорены к срокам по пункту «в» части 3 статьи 168 (мошенничество, совершённое в особо крупном размере) и другим статьям Уголовного кодекса. Это Мирзамурод Юнусалиев (9 лет и 2 месяца), Гофуржон Муроджонов (7 лет) и Амиран Кудратов (8 лет). Они порезали себе лезвием левые запястья, говорится в сообщении ГУВД.

В управлении заявили, что «информация о присвоении сотрудниками правоохранительных органов денежных средств и материальных ценностей граждан является абсолютно безосновательной».

В настоящее время ситуация взята на контроль, изучаются причины происшествия.

По данным Kun.uz, перечисленные выше граждане были осуждены в августе 2020 года в рамках «дела Мурадбая» — Мирзамурода Юнусалиева — и признаны виновными по пунктам «а», «в» части 3 статьи 168 (мошенничество, совершенное в крупном размере; с использованием служебного положения), части 3 статьи 228 (использование заведомо подложного документа) и статьи 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности). Сообщается, что до 2015 года Юнусалиев был одним из помощников Ахмада Турсуналиева («Ахмадбая»).

Как следует из материалов уголовного дела, в январе 2016 года «Мурадбай» на базе компании Erkin Avto Diller организовал «финансовую пирамиду» с участием около десятка своих сообщников. В 6636 случаях путём мошенничества им удалось завладеть средствами или иным имуществом около 4000 граждан на сумму 26,8 млн долларов и 18 млрд сумов.

В рамках уголовного дела изъято 18 объектов недвижимости (дома, чайханы, магазины, нежилые здания и сооружения) на сумму около 8 млрд сумов. В качестве вещественных доказательств изъято 85 автомобилей, принадлежащих гражданам, которые вложились в «пирамиду». Все эти автомобили возвращены владельцам.