Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал посадку самолета Ryanair в Минске 26 мая на встрече с парламентариями, сообщает агентство БЕЛТА.

Сигнал о минировании самолета Афины-Вильнюс был получен из-за рубежа — из Швейцарии, заявил Александр Лукашенко. Притом сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белорусская сторона оперативно довела информацию до экипажа самолета в соответствии с международными правилами, заверил глава государства.

«Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?» — задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

Президент отметил, что недоброжелатели Беларуси «перешли от организации бунтов к этапу удушения». «Идет поиск новых уязвимостей, и это направлено не только на нас: мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда», — сказал он.

По словам президента, один из экстремистских Telegram-каналов, который, работая за рубежом, «поднялся» на белорусской проблематике, «уже вовсю работает против России». Это, подчеркнул глава государства, показывает «истинную цель западных стратегов».

Александр Лукашенко также обратился к мировому сообществу.

«Прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать. Разумные люди понимают происходящее. А тех, кто стоит за провокацией, просто спрошу: неужели вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? Отдаете ли вы себе отчет в своих действиях? Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!» — призвал глава государства.

В минувшие выходные основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Беларуси) Роман Протасевич был задержан в Минске. Самолёт, на котором он летел из Афин в Вильнюс, посадили из-за сигнала о бомбе на борту. В Европе осудили произошедшее, лидеры стран Евросоюза призвали закрыть воздушное пространство и аэропорты ЕС для белорусских авиакомпаний. Они также призвали европейских авиаперевозчиков отказаться от полётов через Беларусь.