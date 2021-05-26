Движение «Талибан» в свете сообщений в СМИ о планах США по созданию в регионе американских военных баз призвало граничащие с Афганистаном страны не размещать у себя иностранные базы. Об этом говорится в заявлении «Талибан», поступившем РИА Новости.

Напомним, в середине мая The Wall Street Journal писал, что США рассматривают варианты размещения выводимых из Афганистана войск в Центральной Азии или на Ближнем Востоке. Предпочтительными вариантами были названы Узбекистан и Таджикистан.

В заявлении талибов отмечается, что в последнее время различные СМИ стали цитировать «заявления о том, что Соединенные Штаты хотят остаться в регионе после вывода войск из Афганистана». По мнению «Талибана», именно иностранные силы «являются основной причиной отсутствия безопасности и войны в регионе».

«Мы неоднократно заверяли, что наша земля не будет использована против безопасности других, и мы также призываем других не использовать свою землю и воздушное пространство против нашей страны», — говорится в заявлении.

В «Талибане» подчеркнули, что в противном случае «ответственность за все невзгоды и трудности ляжет на тех, кто совершает такие ошибки».

«Мы настоятельно призываем соседние страны никому этого (размещения иностранных сил — ред.) не позволять», — отметили талибы.

Напомним, согласно Оборонной доктрине Узбекистана, принятой в январе 2018 года, в стране не допускается размещение иностранных военных баз и объектов.