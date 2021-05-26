Группа депутатов кенгашей народных депутатов Андижанской области выступила с обращением к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Депутат Андижанского городского кенгаша Жахонгир Жиянов заявил, что рад «плечом к плечу» с президентом осуществлять реформы в социально-экономической и политической жизни страны. В то же время он сообщил о давлении на депутатов со стороны должностных лиц и выразил недовольство решениями кенгаша, которые «противоречат законодательству и подзаконным актам».

По его словам, депутаты выразили претензии по поводу недавнего решения о лишении неприкосновенности их коллеги Шухратбека Каримова на 20-й сессии Андижанского городского кенгаша, но спустя несколько дней «всё ещё нет никаких результатов».

«Мы хотим выразить своё недовольство тем, что грубое нарушение неприкосновенности депутата местного кенгаша остаётся без внимания», — заявил он, призвав Сенат Олий Мажлиса отменить решение кенгаша из-за нарушений порядка организации сессии.

Он попросил президента взять под контроль ситуацию и усилить неприкосновенность депутатов местных кенгашей.

Депутат Ходжаабадского районного кенгаша Эльёрбек Абдураимов рассматривает действия Андижанского городского кенгаша как «противоречащие законодательству». Он отметил, что этот случай относится не только к депутатам Андижанской области, но и всей страны.

По его словам, «прокуратура как орган, ответственный за обеспечение верховенства закона, посягнула на неприкосновенность депутата, который критиковал незаконные действия в городе».

«Видно, что органы, охраняющие закон, вместо того, чтобы быть примером для всей республики, выходят против постановлений президента, постановлений правительства. Это неуважение к депутатам, неуважение к народу. Депутатов избрал народ», — заявил он.

Депутат напомнил, что несмотря на постоянную критику действий чиновников, в отношении них не принимаются меры. При этом «обычный патриотичный депутат лишается неприкосновенности из-за одной претензии», сказал Эльёрбек Абдураимов.

«Председатель Сената [Танзила Нарбаева] предъявляет много претензий о том, что местные кенгаши не работают. Какой депутат местного кенгаша будет работать, если последствия такие? Прошло 15 дней, но от Сената мы не видели серьёзной реакции на сессию», — отметил он.

Депутат Андижанского городского кенгаша Диёрбек Абдусаматов сказал, что в день сессии он сообщил о нарушении законодательства руководству кенгаша, но «ни одно лицо не приняло мер по предотвращению нарушений».

По его словам, после сессии он выступил с обращением к Танзиле Нарбаевой, которая отправила ответственного сотрудника, но не встретилась с ним лично.

Депутат Асакинского районного кенгаша Саъдулла Эргашев также попросил отменить «незаконное решение» сессии Андижанского городского кенгаша.

Депутат Ходжаабадского районного кенгаша Баходир Саидалиев сообщил, что недовольство из-за лишения депутатской неприкосновенности Шухратбека Каримова выражают все районные кенгаши Андижанской области. Он считает, что сессия была организована «по сценарию хокима и прокурора Андижана».

Депутат Шахриханского районного кенгаша Мансур Рахмонов попросил взять под контроль обращение депутатов.

«Газета.uz» сообщала, что 17 мая кенгаш по представлению прокурора Андижана лишил неприкосновенности депутата Шухратбека Каримова, который регулярно выступал против незаконного отвода земель в городе и решений хокима Бахромжона Хайдарова. На этой же сессии депутатов обыскивали и забирали у них телефоны.

Минюст назвал обыск депутата и воспрепятствование его деятельности незаконным. В то же время в Генпрокуратуре заявили, что материалы, собранные по уголовному делу в отношении Шухратбека Каримова и его строительной компании, были достаточным основанием для лишения его неприкосновенности.

21 мая прокурор города Курбонали Аскаров подал в отставку по собственному желанию. В сообщении Генпрокуратуры подчёркивается, что увольнение не связано с событиями, произошедшими на сессии Андижанского городского кенгаша.

Депутат Законодательной палаты, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев считает, что это обращение можно рассматривать как неофициальный вотум недоверия андижанских депутатов местным руководителям, в том числе хокиму.

«Эта ситуация еще раз показывает, почему депутатам необходимо выражать вотум недоверия хокимам районов и городов. Так что пора закрепить это в законах, чтобы хоким действительно был подотчётен кенгашу, чтобы он не пренебрегал представителями народа, чтобы он не нарушал закон», — заявил парламентарий.

По его мнению, такое отношение связано с «излишней концентрацией полномочий в одном звене».

«В результате некоторые хокимы действуют незаконно и ведут себя как „абсолютные правители“. Это плохо. Идея построения гражданского общества будет оставаться на бумаге до тех пор, пока на практике не будет полностью обеспечена неприкосновенность и безопасность депутатов, осуществляющих свою деятельность в интересах народа», — отметил Кушербаев.





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