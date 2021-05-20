Для предъявления обвинения депутату Андижанского городского кенгаша Шухратбеку Каримову и лишения его неприкосновенности было достаточно оснований, сообщила Генеральная прокуратура Узбекистана.

«Газета.uz» писала, что в понедельник Андижанский городской кенгаш народных депутатов по представлению прокурора лишил неприкосновенности депутата, регулярно выступавшего против незаконного отвода земель и решений хокима в городе.

В Генпрокуратуре отметили, что 3 марта 2021 года в отношении должностных лиц ООО Alliance Road Construction (единственный учредитель — Шухратбек Каримов) было возбуждено уголовное дело по статьям 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) и 229 (самоуправство) Уголовного кодекса, которое передали в следственный отдел ОВД Андижана.

По данным ведомства, решением хокима Андижана от 15 июля 2017 года на массиве Бустон компании выделено 4 га земли для строительства многоэтажных домов, коттеджей, пунктов торговли и обслуживания, теплиц, зданий общественного питания и чайханы, а также создания фруктового сада.

Но должностные лица Alliance Road Construction самовольно начали строительные работы, нарушив требования законодательства и нормативных документов в сфере градостроительства, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

«Кроме того, они подделали „Архитектурно-планировочное задание“, которое считается основанием для проектирования строительных работ и получения разрешений, приписали ещё 6 га территории и подготовили фальшивый топографический чертёж для 10 га земли. Это, в свою очередь, привело к нарушению прав предпринимателя и нескольких граждан на пользование земельными участками, которые также были выделены решением хокима города», — заявили в пресс-службе ведомства.

Здесь же из-за самовольного захвата и незаконного строительства на земельном участке потеряна возможность продажи 0,36 га земли через электронный аукцион, в результате государственному бюджету нанесён ущерб в размере 190,8 млн сумов, следует из представления прокурора.

По данным Генпрокуратуры, собранные документы стали достаточными основанием для предъявления обвинения депутату. В результате 6 мая 2021 года прокурор города внёс в местный кенгаш представление о лишении депутата неприкосновенности.

17 мая на внеочередной сессии Андижанского городского кенгаша принято решение о лишении депутатской неприкосновенности Шухратбека Каримова.

Дело передано в прокуратуру Избасканского района для ведения следствия.

«Следует отметить, что законом предусмотрена соответствующая ответственность за вмешательство в следственные действия, т. е. оказание незаконного давления в различной форме на дознавателя, следователя или прокурора с целью воспрепятствовать всестороннему, полному и беспристрастному проведению следствия», — подчеркнули в ведомстве.

Действующее законодательство также предусматривает, что давать указания нижестоящему прокурору, изменять или отменять любые его процессуальные решения, в том числе надлежащая организация работы прокуроров, должен осуществлять только вышестоящий прокурор, отметили в Генпрокуратуре. Речь, возможно, идёт о ситуации с хокимом Андижана Бахромжоном Хайдаровым, который, по данным Национальной гвардии, поручил правоохранительным органам, в том числе сотрудникам ОВД и прокуратуры, наблюдать за депутатами при прохождении через металлоискатель и изъять их телефоны.

Реакция Минюста

Фото: Soyadagi siyosatchilar / Telegram.

Министерство юстиции назвало незаконным обыск депутата и воспрепятствование осуществлению его полномочий в Андижане.

Согласно закону «О статусе депутата областного, районного и городского Кенгаша народных депутатов», каждому депутату гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления его полномочий, защищаются его права, честь и достоинство. Лица, посягающие на честь и достоинство депутата, несут административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с законом.

«Недопустимо воздействие в какой бы то ни было форме на депутата с целью воспрепятствовать исполнению им своих полномочий. Должностные лица, не выполняющие своих обязанностей перед депутатом, препятствующие его работе, предоставляющие ему заведомо ложную информацию, нарушающие гарантии деятельности депутата, несут ответственность в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

Согласно примерному регламенту областного, районного, городского Кенгаша народных депутатов, утвержденному постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса от 30 декабря 2010 года, время, дата и место проведения и повестка дня сессии доводятся до сведения депутатов кенгаша не позднее, чем за 7 дней до открытия сессии. Депутатам кенгаша также направляются соответствующие документы для ознакомления. Сессии проводятся открыто, гласно и освещаются средствами массовой информации. В случае необходимости кенгаш народных депутатов может принять решение о проведении закрытой сессии.

«Несмотря на это, на сессии данного кенгаша нарушена неприкосновенность депутатов, им запретили входить с телефонами, звукозаписывающими и видеоустройствами, некоторых депутатов обыскали», — заявили в министерстве.

По данному случаю органы юстиции внесли в Андижанский городской кенгаш народных депутатов и Управление охраны Национальной гвардии Андижанской области представления о недопущении в дальнейшем подобных нарушений закона и принятии мер в отношении виновных.