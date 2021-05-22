Советник юстиции Курбонали Аскаров по собственному желанию уволился с поста прокурора города Андижана. Приказ о его освобождении от должности 21 мая подписал генеральный прокурор Узбекистана, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В сообщении подчёркивается, что увольнение Курбонали Аскарова не связано с событиями, произошедшими 17 мая на внеочередной сессии Андижанского городского кенгаша народных депутатов.

Как мы писали, в этот день кенгаш по представлению прокурора лишил неприкосновенности депутата Шухратбека Каримова, который регулярно выступал против незаконного отвода земель в городе. На этой же сессии депутатов обыскивали и забирали у них телефоны.