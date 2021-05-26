Более 4,1 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 84 тысяч летальных исходов зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 14%, смертность — на 2%, сообщил ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

«В течение прошлой недели число новых случаев COVID-19 и смертей продолжило снижаться: всего поступили сообщения о более 4,1 миллиона заразившихся и 84 тысячах умерших, что на 14% и на 2% меньше по сравнению с предшествующей неделей», — отметили эксперты в своём еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Заболеваемость выросла на прошлой неделе только в Африке (на 4%), а также в Северной и Южной Америке (на 2%), тогда как в Европе число новых случаев инфицирования снизилось на 25%, в Юго-Восточной Азии — на 21%, в Восточном Средиземноморье — на 2%. Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 22%), Юго-Восточной Азии (на 4%), Африке (на 2%), Северной и Южной Америке (на 1%), но сократилась в Европе (на 21%) и Восточном Средиземноморье (на 11%).