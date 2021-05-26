Президент Шавкат Мирзиёев 25 мая провёл совещание по мерам совершенствования системы защиты растений, сообщила пресс-служба главы государства.

Поставка минеральных удобрений и химических средств является одним из направлений «Узагрокимёхимоя» (было создано в 2016 году), но в последние годы ею начали заниматься кластеры, фермерские хозяйства и другие компании. Спрос на это направление работы и другие услуги «Узагрокимёхимоя» падает. В связи с этим на совещании было предложено упразднить предприятие и передать его полномочия и функции другим структурам.

Функции по защите растений и борьбе с саранчой будут переданы Государственной инспекции по карантину растений. Борьбой с непарным шелкопрядом займётся Ассоциация «Узбекипаксаноат», входящие в её состав кластеры, а также районные хокимияты. Поставки минеральных удобрений и химических средств будет целиком переданы частному сектору. Предприниматели также будут предоставлять на конкурсной основе услуги по химической обработке растений. Президент одобрил это предложение.

Помимо этого, глава государства поручил открыть биолаборатории и «клиники растений», привлечь в них квалифицированных агрономов и энтомологов, а также создать сеть агрохимических услуг, доступных каждому фермеру.

Финансовой поддержкой развития сферы будет заниматься «Агробанк». На первом этапе банк откроет кредитную линию на 150 млрд сумов для организации лабораторий, закупки оборудования и техники, выдачи оборотных средств обслуживающим предприятиям.

Проценты по кредитам на закупаемое предпринимателями лабораторное и другое оборудование, в части, превышающей базовую ставку, будут компенсироваться из бюджета. Из Фонда по поддержке предпринимательства будет предоставляться поручительство по кредиту в размере до 50%.

Предприниматели смогут рассчитывать на компенсацию 30% расходов на оказываемые фермерам и дехканам услуги по лабораторному анализу состава почвы и растений. Действующие ставки налога для предпринимателей, оказывающих биологические и химические услуги, будут снижены на 50%.

Президент поручил разработать постановление правительства по усилению системы подготовки профильных специалистов в Ташкентском государственном аграрном университете и его филиалах и провести переподготовку специалистов среднего звена.

Глава государства, кроме того, указал на необходимость расширения услуг по защите фруктовых и декоративных деревьев, кустарников и цветов в городах.