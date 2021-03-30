Венгерский ОТP Bank участвует в приватизации одного из банков Узбекистана, заявил 30 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе церемонии подписания документов после узбекистанско-венгерских переговоров, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Впервые в Узбекистане ОТP Bank участвует в приватизации в Узбекистане банка. И когда мы доверяем такую экономическую составляющую, как банк, это говорит о многом», — сказал Шавкат Мирзиёев, обращясь к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который посещает Узбекистан с официальным визитом.

Глава государства указал, что по этому вопросу стороны «серьёзно договорились». По его словам, на встрече в узком кругу во вторник с руководителями банков были обсуждены планы и перспективы. Президент отметил, что через некоторое время ожидаются реальные результаты.

О планах венгерского ОТP Bank войти на рынок Узбекистана стало известно в июле 2020 года, когда делегация Венгрии во главе с министром иностранных дел и внешней торговли Петером Сийярто посетила Ташкент. В феврале этого года сообщалось, что ОТP Bank планирует приватизировать один из узбекских коммерческих банков.

OTP Group («Группа ОТП», BSE: OTP, LSE: OTPD) — венгерская банковская группа, работающая в сферах финансового, страхового, инвестиционного и банковского бизнеса — от управления активами и лизинга до финансирования пенсий.