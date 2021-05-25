Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 25 мая принял вновь назначенного посла Польши Радослава Грука, сообщила пресс-служба МИДа.

Министр поздравил посла с назначением и выразил надежду, что его профессиональный опыт и знания будут способствовать развитию узбекско-польского сотрудничества, говорится в сообщении.

Стороны отметили важность продолжения двустороннего политического диалога и обсудили график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.

Прежний посол Польши в Узбекистане Петр Ивашкевич завершил дипломатическую миссию в стране в октябре 2020 года.