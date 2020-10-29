Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 29 октября принял посла Польши Петра Ивашкевича, завершающего дипломатическую миссию в стране, сообщила пресс-служба МИДа.

Министр и посол обсудили состояние и перспективы развития узбекско-польских отношений. Стороны, в частности, выразили заинтересованность в интенсификации культурно-гуманитарного сотрудничества, в частности, расширении связей в сфере образования. Сейчас прорабатывается реализация проекта по открытию филиала Варшавского университета менеджмента в Андижане.

В заключение встречи министр дал высокую оценку деятельности посла по укреплению и развитию отношений между двумя странами.

Петр Ивашкевич возглавлял дипломатическую миссию Польши в Узбекистане с декабря 2015 года.