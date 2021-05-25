На набережной в центре столицы возводится торгово-досуговый центр Seoul Mun общей территорией 40 тысяч кв. м. Вдоль берегов канала будут возвышаться многоуровневые магазины, прогулочные и парковочные зоны.

Проект коммерческой недвижимости предусматривает более 270 помещений. Разнообразие площадей от 13 до 1000 кв. м поможет подобрать недвижимость более детально под свои потребности. Высота потолков от трех до шести метров предоставляет для будущих владельцев выгодные решения для эффективного использования каждого квадратного метра.





Планируя инвестировать капитал в коммерческую недвижимость, стоит принять во внимание исключительные характеристики проекта Seoul Mun. Выгодное расположение, тщательный подход к формированию трафика посетителей, большой выбор площади, а также анализ мировых экспертов из Knight Frank — это преимущественные факторы, которые обеспечат стабильный и высокий доход.





В офисе продаж компании Dream City Development наглядно можно ознакомиться с преимуществами проекта в шоуруме и получить профессиональную консультацию по подбору недвижимости.

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