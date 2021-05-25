Европейский союз до конца 2021 года ожидает визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в рамках которого планируется подписать новое всеобъемлющее двустороннее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, заявил специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан на встрече с журналистами.

Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Ранее МИД сообщал, что Евросоюз и Узбекистана рассчитывали подписать СРПС уже в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 сроки пришлось скорректировать.

«Практически по основным разделам этого соглашения почти работа закачивается. Мы готовы завершить этот процесс до конца года. Считаем, что это будет хорошим поводом для визита президента Мирзиёева в Брюссель», — сказал Питер Буриан.

Спецпредставитель отметил, что ждут визита главы Узбекистана «с большим нетерпением». «Потому что это очень важный сигнал того, что обе стороны очень серьезно подходят к вопросу развития сотрудничества», — отметил посол.

Дипломат добавил, что процесс реформ в Узбекистане позволил существенно расширить сотрудничество ЕС и Ташкента. «Мы стараемся отразить в этом соглашении все передовые опыты и отрасли», — сказал Питер Буриан.

Переговоры по СРПС начались в феврале 2019 года, три раунда (в июле и сентябре 2020 года и феврале этого года) состоялись в онлайн-формате. Ранее пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли сообщила, что СРПС может быть подписан до конца 2021 года.