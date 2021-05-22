Народный банк предлагает принять участие в акции. Чтобы стать участником, необходимо прийти в любой филиал Народного банка и оформить депозит.
Условия депозита:
- срок — не менее 6 месяцев;
- минимальная сумма — 10 млн сумов;
- максимальная сумма не ограничена;
- годовая процентная ставка 14%.
По всей республике расположено 196 филиалов Народного банка. Можно выбрать удобное для себя местоположение и оформить депозит на выгодных условиях.
Акция стартовала 1 декабря 2020 года и будет действовать до 1 июня 2021 года. Призы будут разыграны, когда наберется 2,5 тысячи участников или же 25 млрд сумов. Если к окончанию сроков не будут выполнены вышеуказанные условия, то акция продлится до 1 декабря 2021 года.
Участники акции могут получить:
- современную двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м в новостройке. Квартира выделяется в районе филиала банка, обслуживающего клиента, или в центре области;
- два автомобиля марки Gentra Lacetti L-Elegant/AT Plus;
- 25 телевизоров бренда Artel 32 AH 90 G Smart;
- денежные призы — 10 млн сумов для 10 победителей.
Не стоит терять время на раздумья. Народный банк желает удачи всем участникам акции. Подробно с условиями акции можно ознакомиться по ссылке.
Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−210−20−02, 1106.
Сайт: xb.uz
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