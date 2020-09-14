Три путепровода и 6 км новой автодороги свяжут Яккасарайский и Сергелийский районы Ташкента. Цель проекта, который планируется завершить в мае 2021 года, — снижение нагрузки на улице Янги Сергели, которая является единственной дорогой, связывающей Сергелийский район с центром столицы. Об этом в понедельник в ходе пресс-тура сообщили представители хокимията города.

Первый путепровод будет построен на пересечении Малой кольцевой автодороги и улицы Чупонота. Далее шестиполосную дорогу проложат в сторону Сергелийского района, где на пересечении с Ташкентской кольцевой будет построен второй путепровод. Третья развязка свяжет дорогу с улицей Кипчак в Сергелийском районе.





Объекты появятся в рамках проекта по строительству новой улицы, которая была презентована президенту Узбекистана в начале июня. Сообщалось, что улица протяженностью 5,6 км должна соединить Сергелийский район с центром Ташкента. Пропускная способность в одном направлении составит 3000−4000 автомобилей в час.

Локация строительства путепровода на пересечении МКАД и улицы Чупонота.

Локация строительства путепровода на пересечении с ТКАД.

Локация строительства путепровода на пересечении с улицей Кипчак.

Проект разработан турецкой транспортной инжиниринговой компанией Kalyon Ulaştırma. Руководитель проекта с узбекской стороны Тимур Самутдинов рассказал «Газете.uz», что проектный институт Alegro Develop Plast холдинга Artel адаптирует эскизы Kalyon Trafik под стандарты Узбекистана. Проект оценивается более чем в 280 млрд сумов, средства выделены из государственного бюджета.

Руководитель проекта по строительству мостов, инженер-строитель Текин Экер отметил, что мост на пересечении МКАД и улицы Чупонота будет иметь 47 опорных столбов, высота которых будет достигать 13 м. Общая длина путепровода составит 597 м, вместе с разворотными эстакадами — 950 м.





По словам Текина Экера, максимальная ширина ранее построенных мостов в Узбекистане составляет 33 м. Ширина моста на улице Чупонота составит 45 м. Кроме того, это будет один из самых тонких мостов в мире толщиной от 1 до 2 метров. Фундамент колонн заливается на глубину 10−15 м.

В рамках проекта все путепроводы будут построены по новой для Узбекистана технологии преднапряженного железобетона. Такие конструкции меньше прогибаются, меньше трескаются и отличаются высокой прочностью. Для строительства моста используется европейская сталь высокой прочности. Плиты для опорных столбов привезены из Италии, рассказал Текин Экер.

Он добавил, что подобные мосты успешно эксплуатируются в Турции уже 40 лет. Инженер заверил, что такие сооружения не требуют реконструкции в течение полувека.





Помимо автомобильной дороги здесь запланировано строительство пешеходных и велосипедных дорожек и установка системы ночного освещения. По словам Текина Экера, дизайн путепроводов и новой дороги еще не завершен. Пешеходные переходы первого путепровода (МКАД-Чупонота), скорее всего, будут надземными. Строительство подземных пешеходных переходов называется невозможным из-за близкого расположения канала Салар.

Эскизы проекта