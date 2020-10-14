В рамках исполнения указа президента Узбекистана от 9 декабря 2019 года № УП-5890 «О мерах по глубокому реформированию системы дорожного хозяйства Республики Узбекистан» и от 27 ноября 2018 года № ПП-4035 «О мерах по внедрению передовых зарубежных методов организации работ в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог» компания Grand Road Tashkent работает в сфере дорожного хозяйства. В том числе ведутся работы по строительству дорог и мостов для обеспечения безопасного дорожного движения.
В течение 2020 года Grand Road Tashkent реализует ряд проектов по текущему и капитальному ремонту на центральных улицах Ташкента.
В частности, было уложено:
- в Мирзо-Улугбекском районе:
асфальта: 6,5 тысяч тонн;
дорог: 72 тысячи кв. м.
- в Мирабадском районе:
асфальта: 2,1 тысячи тонны;
дорог: 24 тысячи кв. м.
- в Алмазарском районе:
асфальта: 7,8 тысяч тонн;
дорог: 65 тысяч кв. м.
- в Сергелийском районе:
асфальта: 6,2 тысяч тонн;
дорог: 51 тысяча кв. м.
- в Учтепинском районе:
асфальта: 6,9 тысяч тонн;
дорог: 75,8 тысяч кв. м.
- в Чиланзарском районе:
асфальта: 7,4 тысяч тонн;
дорог: 64 тысячи кв. м.
- в Шайхантахурском районе:
асфальта: 7 тысяч тонн;
дорог: 53 тысячи кв. м.
- в Юнусабадском районе:
асфальта: 7,3 тысяч тонн;
дорог: 55,9 тысяч кв. м.
- в Яккасарайском районе:
асфальта: 4,7 тысяч тонн;
дорог: 35,7 тысяч кв. м.
- в Яшнабадском районе:
асфальта: 1,5 тысяч тонн;
дорог: 8,2 тысяч кв. м.
- в Бектемирском районе:
асфальта: тысяча тонн;
дорог: 10,4 тысячи кв. м.
Компания строит и реконструирует автомобильные дороги общего пользования. Капитальный ремонт дорог заключается в полном обновлении асфальтового покрытия. Это увеличивает его прочность и производительность.
Все работы осуществляются в строгом соответствии ГОСТу и с использованием технологий европейского производства. Кроме того, Grand Road Tashkent располагает собственным парком спецтехники, что значительно облегчает дорожные работы в любой части города.
Использование современных технологий позволяет проводить ремонт дорог в короткие сроки и без потери качества.
Телефоны: (+998) 95−410−10−10, (+998) 71−210−10−10, (+998) 95−620−10−10.
Сайт: grandroad.uz
Instagram: @grandroadtashkent
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