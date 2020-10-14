В рамках исполнения указа президента Узбекистана от 9 декабря 2019 года № УП-5890 «О мерах по глубокому реформированию системы дорожного хозяйства Республики Узбекистан» и от 27 ноября 2018 года № ПП-4035 «О мерах по внедрению передовых зарубежных методов организации работ в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог» компания Grand Road Tashkent работает в сфере дорожного хозяйства. В том числе ведутся работы по строительству дорог и мостов для обеспечения безопасного дорожного движения.





В течение 2020 года Grand Road Tashkent реализует ряд проектов по текущему и капитальному ремонту на центральных улицах Ташкента.

В частности, было уложено:

в Мирзо-Улугбекском районе:

асфальта : 6,5 тысяч тонн;

дорог: 72 тысячи кв. м.

асфальта 6,5 тысяч тонн; дорог: 72 тысячи кв. м. в Мирабадском районе:

асфальта: 2,1 тысячи тонны;

дорог: 24 тысячи кв. м.

асфальта: 2,1 тысячи тонны; дорог: 24 тысячи кв. м. в Алмазарском районе:

асфальта: 7,8 тысяч тонн;

дорог: 65 тысяч кв. м.

асфальта: 7,8 тысяч тонн; дорог: 65 тысяч кв. м. в Сергелийском районе:

асфальта: 6,2 тысяч тонн;

дорог: 51 тысяча кв. м.

асфальта: 6,2 тысяч тонн; дорог: 51 тысяча кв. м. в Учтепинском районе:

асфальта: 6,9 тысяч тонн;

дорог: 75,8 тысяч кв. м.

асфальта: 6,9 тысяч тонн; дорог: 75,8 тысяч кв. м. в Чиланзарском районе:

асфальта: 7,4 тысяч тонн;

дорог: 64 тысячи кв. м.

асфальта: 7,4 тысяч тонн; дорог: 64 тысячи кв. м. в Шайхантахурском районе:

асфальта: 7 тысяч тонн;

дорог: 53 тысячи кв. м.

асфальта: 7 тысяч тонн; дорог: 53 тысячи кв. м. в Юнусабадском районе:

асфальта: 7,3 тысяч тонн;

дорог: 55,9 тысяч кв. м.

асфальта: 7,3 тысяч тонн; дорог: 55,9 тысяч кв. м. в Яккасарайском районе:

асфальта: 4,7 тысяч тонн;

дорог: 35,7 тысяч кв. м.

асфальта: 4,7 тысяч тонн; дорог: 35,7 тысяч кв. м. в Яшнабадском районе:

асфальта: 1,5 тысяч тонн;

дорог: 8,2 тысяч кв. м.

асфальта: 1,5 тысяч тонн; дорог: 8,2 тысяч кв. м. в Бектемирском районе:

асфальта: тысяча тонн;

дорог: 10,4 тысячи кв. м.





Компания строит и реконструирует автомобильные дороги общего пользования. Капитальный ремонт дорог заключается в полном обновлении асфальтового покрытия. Это увеличивает его прочность и производительность.





Все работы осуществляются в строгом соответствии ГОСТу и с использованием технологий европейского производства. Кроме того, Grand Road Tashkent располагает собственным парком спецтехники, что значительно облегчает дорожные работы в любой части города.





Использование современных технологий позволяет проводить ремонт дорог в короткие сроки и без потери качества.

Телефоны: (+998) 95−410−10−10, (+998) 71−210−10−10, (+998) 95−620−10−10.

Сайт: grandroad.uz

Instagram: @grandroadtashkent

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