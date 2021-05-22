Сотрудник Управления координации деятельности ОВД Самарканда капитан У. Саримов, отказавшийся от взятки в 2000 долларов, получил премию в размере 15 млн сумов, сообщила пресс-служба УВД Самаркандской области. Деньги были задержаны в качестве вещественного доказательства.

Приказом начальника областного УВД родителям Саримова, а также 10 других сотрудников УКД ОВД Самарканда, образцово выполняющих свои обязанности, вручены благодарности и драгоценные подарки.





Мероприятие состоялось 21 мая. На нём же были отмечены правонарушения и преступления, совершённые сотрудниками органов внутренних дел области в 2020—2021 годах. «Родителей сотрудников попросили не быть безразличными к судьбе своих детей и уделить внимание воспитанию своих детей», — говорится в сообщении.





«Сотрудники, служащие в УКД ОВД, включённые в список как склонные к нарушению служебной дисциплины и законности, были в присутствии членов семей и руководителей предупреждены», — отмечается в сообщении областного УВД.