В пятницу, 21 мая, во второй половине дня по областям Ферганской долины и к вечеру по Ташкентской области ожидается выпадение кратковременного дождя. Ветер усилится до 17−22 м/с, сообщает Узгидромет.

В выходные дни, 22 и 23 мая, температурный фон превысит многолетнюю норму на 2−3 градуса и составит ночью +15…+20 градусов, днём — +29…+34 градуса.

По предгорным и горным районам местами пройдут кратковременные дожди с грозами, будет селеопасно, предупредили синоптики. Также ветер будет усиливаться до 17−22 м/с.