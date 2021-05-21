В Навои 18 мая прошла церемония передачи оборудования представителям малого и среднего бизнеса для запуска новых и расширения существующих бизнес-проектов. Оборудование передано по программе поддержки инициатив малого бизнеса и индивидуальной трудовой деятельности уязвимых слоёв населения. Инициатива реализуется как часть совместного проекта Министерства занятости и трудовых отношений и Программы развития ООН «Содействие занятости молодёжи в Узбекистане», сообщили «Газете.uz» в ПРООН.

Предприниматели безвозмездно получили 37 единиц производственного оборудования и специальной техники. Ожидается, что это поможет создать в Навоийской области 24 новых рабочих мест для женщин и молодёжи. Кроме того, 21 женщина и представитель молодёжи смогут обучиться современным профессиям и развить навыки предпринимательства.

Среди отобранных проектов предпринимателей — создание учебного центра, производство детских товаров, создание швейного цеха, организация службы доставки продуктов и лекарств и другие.

Участники инициативы были отобраны на конкурсной основе по таким критериям, как количество создаваемых новых рабочих мест для женщин и молодёжи, возможности проекта в будущем, отмечается в сообщении.

Всего в рамках проекта «Содействие занятости молодёжи в Узбекистане», финансируемого Россией, и при финансовой поддержке правительства Японии оборудование предоставляется 34 предпринимателям (21, или 62%, из которых — женщины) из шести регионов: Андижанская, Наманганская, Джизакская, Навоийская, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области. Они получат 323 единицы швейного и IT-оборудования, мебели и техники на 1,2 млрд сумов. В результате ожидается создание 187 новых рабочих мест, 132 (или более 70%) из которых для женщин.