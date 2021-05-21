В соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан от 16.10.2006 г. № 215 «О мерах по обеспечению эффективного управления предприятиями с государственной долей в уставном фонде и надлежащего учета государственного имущества», от 03.11.2020 г. № 684 «О мерах по организации деятельности Национального венчурного фонда UzVC», а также в соответствии с указом президента Республики Узбекистан от 24.11.2018 г. № УП-5583 «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов финансирования проектов в сфере предпринимательства и инноваций», 15 июня Агентство по управлению госактивами проведет конкурс по передаче госдоли в уставном капитале фонда в доверительное управление.

Право участвовать в конкурсе имеют частные управляющие компании без доли государства в уставном капитале в порядке, установленном законодательством о государственных закупках.

Для участия в конкурсе претендент должен предоставить в Агентство по управлению государственными активами следующие документы:

общие сведения об управляющей компании (паспорт) (Приложение 1);

меморандум (отчет) от управляющей компании (Приложение 2);

заявку на участие в конкурсе по передаче в доверительное управление государственных акций и долей в уставном капитале хозяйственных обществ;

копии документов государственной регистрации, копии устава предприятия и изменений к нему (предоставляются однократно);

справку из налоговой, подтверждающую отсутствие задолженности перед бюджетом, внебюджетных платежей и трудовой задолженности на дату подачи заявления;

копию аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности за последний отчетный период и последний год (для нерезидентов Узбекистана).

Все конкурсные документы должны быть в запечатанном конверте и отправлены до 16:00 14 июня 2021 года в здание Агентства по управлению государственными активами.

Телефоны для справок: (+998) 71−259−21−47, (+998) 71−259−20−47, (+998) 95−500−09−19.

Адрес: 100000, г. Ташкент, ул. Амира Темура, 6.

E-mail: info@davaktiv.uz, info@nationaluzvc.uz

Начальник департамента по развитию бизнеса UzVC Юсупов Махсуд: (+998) 97−737−30−13.

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