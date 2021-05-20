Инвестирование в апарт-отели — новое для Узбекистана, но распространенное в мире явление. Наибольшей популярностью подобное жилье пользуется в США и Европе, а также становится все более востребованным в России. РБК называет апарт-отели одним из самых перспективных и надежных форматов недвижимости. Купить такой объект может как физическое, так и юридическое лицо. Доход от сдачи в аренду апартаментов, как правило, выше, чем при сдаче обычной квартиры.

Что такое апарт-отель

Апарт-отель — это жилой комплекс, который объединил комфорт гостиницы и уют квартиры. Номера представляют собой компактные студии со спальным местом, рабочей зоной, санузлом и кухней. Зачастую в апарт-отеле работает круглосуточная стойка ресепшн, где жильцы могут заказать дополнительный гостиничный сервис вроде услуг прачечной, уборки, доставки еды из ресторана и другие услуги.

Если в гостинице люди живут всего несколько дней, то в апарт-отели заезжают на несколько недель или месяцев. Этот формат недвижимости пользуется популярностью у молодых людей, которым для комфортной жизни не требуется квартира большой площади, и у специалистов, командированных на долгий срок из других городов и стран.

Wyndham Hotels & Resorts — крупная международная гостиничная сеть. Она объединяет свыше девяти тысяч отелей в 90 странах мира. Работа с апартаментами выделена в отдельное направление и ведется под брендом Wyndham Residence. Апарт-отели сети построены в США, Греции, Бангкоке и Турции. В 2021 году запущено строительство Wyndham Residences в Ташкенте.

Главное отличие апарт-отеля от гостиницы состоит в том, что у каждого номера имеется свой собственник. Люди приобретают студии как для проживания, так и для сдачи в аренду.

Чем инвесторов привлекают апарт-отели

Приобретение недвижимости в апарт-отеле напоминает покупку квартиры. Покупатель вкладываете свободные средства в объект, который будет сдавать в аренду и получать пассивный доход. Однако, если обычный арендодатель вынужден тратить время и силы на обслуживание квартиры, то в апарт-отелях оно полностью ложится на управляющую компанию. Таким образом, инвестору не приходится:

Искать надежных жильцов, отвечать на звонки по объявлению, показывать апартаменты, заниматься оформлением документов. Всем этим занимается управляющая компания, не отвлекая собственника от дел. Беспокоиться о платежеспособности арендаторов. Плата поступает своевременно и в полном размере от управляющей компании. Решать бытовые вопросы. Если в апартаментах прорвет трубу или возникнет иная внештатная ситуация, то съемщики не станут звонить хозяину с требованием срочно решить проблему. Они обратятся в управляющую компанию.

Как оценить рентабельность апарт-отеля

Рентабельность апарт-отеля можно оценить по трем критериям:

Локация. Желательно, чтобы инвестиционный объект располагался в благоустроенном, близком к центру районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Чем более востребовано жилье в данной локации, тем больше прибыли принесет недвижимость в апарт-отеле. Качество строительства и оснащения. Покупателю недвижимости в апарт-отеле стоит обратить внимание на толщину стен и звукоизоляцию, потому что будущие жильцы не станут терпеть шум из соседних номеров. Также немаловажны качество ремонта, техники и дизайнерские решения. Апартаменты Wyndham Residences строятся, оснащаются и контролируются по единым глобальным стандартам сети. Узнаваемость бренда. Если апарт-отель или управляющая компания известны на рынке успешными проектами в сфере недвижимости, то спрос на их объекты будет выше. Чем шире география компании, тем лучше. Так, аналитики Wyndham прогнозируют дополнительный интерес к апарт-отелю Wyndham Residences со стороны экспатов. Люди по всему миру знают отели Wyndham и доверяют сети.

Куда выгоднее инвестировать: в квартиру или апарт-отель

Инвестиции в апарт-отели отличаются низкой степенью риска и не менее надежны, чем покупка квартиры. При этом доходность подобных объектов, как правило, на несколько процентов выше.

Конечная прибыль зависит от локации, площади недвижимости, класса комплекса и модели сотрудничества с управляющей компанией. В Wyndham Residences инвестор может выбрать фиксированную прибыль (от 500 до 1 000 долларов США в месяц) или получение всей арендной платы с выплатой управляющей компании комиссии за работу.

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