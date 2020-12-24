Президент Узбекистана 23 декабря подписал закон, которым вносятся поправки в Земельный кодекс, которые касаются порядка изъятия земель и недвижимости.

Земельный кодекс таким образом приводится в соответствие с Положением о порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам объектов недвижимого имущества, находящихся на изымаемом земельном участке, который был утвержден постановлением Кабинетом министров от 16 ноября 2019 года (ПКМ №911) и вступил в силу с 1 января 2020 года.

Согласно новому закону, статья 37 (Изъятие, выкуп земельного участка для государственных и общественных нужд) Земельного кодекса излагается в новой редакции:

«Изъятие земельного участка либо его части для государственных и общественных нужд производится при согласии землевладельца или по согласованию с землепользователем и арендатором — по решению соответственно кенгашей народных депутатов областей, города Ташкента (в прежней редакции — по решению хокимов города, района, области — ред.) либо по решению Кабинета Министров Республики Узбекистан».

Изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд теперь будет производиться только в следующих целях:

предоставление земель для нужд обороны и государственной безопасности, охраняемых природных территорий, создания и функционирования свободных экономических зон;

выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров Узбекистана;

обнаружение и разработка месторождений полезных ископаемых;

строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, аэропортов, аэродромов, объектов аэронавигации и авиатехнических центров, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей, объектов энергетической системы и линий электропередачи, линий связи, объектов космической деятельности, магистральных труб, инженерно-коммуникационных сетей;

исполнение генеральных планов населенных пунктов в части строительства объектов за счет средств государственного бюджета, а также в других случаях, прямо предусмотренных законами и решениями президента Узбекистана.

Согласно закону, принятие решений об изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд допускается исключительно после проведения открытого обсуждения с собственниками недвижимого имущества, расположенного на земельных участках, которые планируется изъять, оценки выгод и издержек, а также обязательного согласования с Централизованным фондом по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и общественных нужд.

В обновленной статье 37 ЗК говорится: «Снос объектов недвижимого имущества, принадлежащих физическим и юридическим лицам, при изъятии земельных участков разрешается после полного фактического освобождения жилых и нежилых строений, производственных и других зданий и сооружений, полного возмещения рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, расположенных на изымаемом земельном участке, расходов, связанных с переездом юридических, физических лиц на новое место размещения либо жительства, в том числе с переездом во временно полученные ими объекты недвижимого имущества, а также убытков, в том числе упущенной выгоды и других расходов физических и юридических лиц».

Отметим, что согласно статье 41 главы 3 положения о порядке изъятия земли и предоставления компенсаций ПКМ №45 компенсации подлежат рыночная стоимость сносимого объекта недвижимости, рыночная стоимость права на изымаемый земельный участок, расходы по переносу, а также временному приобретению другой недвижимости, а также упущенная выгода юридических и физических лиц.

Убытки, причиненные физическим и юридическим лицам в результате вынесения незаконного административного акта государственного органа (должностного лица), связанного с изъятием земельного участка, подлежат возмещению государством, говорится в новом законе.

При несогласии землевладельца, землепользователя и арендатора с решением кенгашей народных депутатов областей и Ташкента либо решением Кабинета министров Узбекистана об изъятии земельного участка это решение может быть обжаловано.

Предприятия и организации, заинтересованные в изъятии земельных участков для строительства предприятий, зданий и сооружений, обязаны до начала проектирования предварительно согласовать с землевладельцами, землепользователями и арендаторами, а также с хокимом района, города, области либо Кабмином место размещения объекта, примерный размер участка и условия его отвода с учетом обеспечения комплексного развития территории. Финансирование проектных работ до указанного предварительного согласования не допускается.

Закон вступил в силу с 24 декабря.