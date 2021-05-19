Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 мая принял генерального директора — председателя правления компании «Российские железные дороги» («РЖД») Олега Белозёрова.

Как сообщила пресс-служба главы государства, на встрече были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в сфере железнодорожного сообщения, а также продвижения важных инфраструктурных проектов, призванных эффективно задействовать транзитный потенциал всего региона.

Особое внимание было уделено вопросам возобновления курсирования пассажирских поездов, взаимодействия в сферах подготовки специалистов, совершенствования системы железнодорожного сообщения в Узбекистане, наращивания объёмов грузоперевозок и налаживания механизмов перевозок сельскохозяйственной продукции.

Отдельно рассмотрен вопрос совместного продвижения проекта строительства железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» с привлечением международных финансовых институтов. Достигнута договоренность об участии РЖД в проведении работ по всесторонней подготовке проекта, включая разработку технической документации, и скорейшем начале строительства.

Справка: Узбекистан, Афганистан и Пакистан в феврале подписали совместный план действий по строительству Трансафганской железной дороги («Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар») протяженностью около 600 км. На реализацию проекта может уйти до пяти лет. Для него планируется привлечь 4,8 млрд долларов кредитных средств. Шавкат Мирзиёев сообщал, что интерес к проекту проявляли Россия и соседние страны. На днях готовность поддержать проект на встрече с президентом выражало руководство Всемирного банка.

Пресс-служба РЖД сообщила, что в Ташкенте Олег Белозёров и министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов подписали меморандум о содействии в привлечении трудовых ресурсов Узбекистана для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры на территории России.

«Документ фиксирует взаимную заинтересованность сторон в сотрудничестве по привлечению граждан Узбекистана на временную работу на территории России. Речь идёт о взаимодействии по эффективному подбору кандидатов, управлению процессом организованного набора, профессиональной подготовке, а также мониторинге трудоустройства привлечённых граждан», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что документ носит рамочный характер, и реализация его положений будет осуществляться посредством заключения между сторонами отдельных договоров.