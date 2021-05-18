Руководство Всемирного банка выразило готовность поддержать проект строительства железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» и привлечь другие международные финансовые институты к участию в нем, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Об этом говорилось на встрече заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и вице-президента ВБ по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в Ташкенте.

Всемирный банк, в частности, выделит финансирование для проведения полевых исследований и окажет техническое содействие для разработки проектно-сметной документации, уточнили в пресс-службе.

В начале февраля в Ташкенте Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали дорожную карту по строительству железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар». Проект планируется подготовить в мае, а начать строительство дороги — в сентябре этого года. Интерес к финансированию проекта выразили ряд международных финансовых институтов — в частности, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Международная финансовая корпорация развития США (DFC).

Проект железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» оценивается в 5 млрд долларов. Он предполагает строительство магистрали протяженностью 573 км и транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов в год. По данным компании, новый транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.