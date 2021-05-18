Правительство Узбекистана и Всемирный банк подписали финансовые и грантовые соглашения по проекту «Развитие сектора услуг водоснабжения и его институциональная поддержка в Узбекистане», сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и сокращения бедности.

Подписание состоялось 17 мая в министерстве в рамках официального визита вице-президента ВБ по региону Европы и Центральной Азии Анны Бьерде.

На реализацию проекта выделяется льготный кредит ВБ на сумму 239 млн долларов США, а также грант Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам в размере 7,8 млн долларов.

Благодаря проекту более 500 тысяч человек в трёх регионах Узбекистана должны получить доступ к более качественным услугам водоснабжения и канализации. Планируется модернизировать канализационно-очистные сооружения в городах Нукус, Тахиаташ и Ходжейли в Каракалпакстане. Кроме того, будут расширены и реконструированы сети водоснабжения и канализации в Сырдарьинской области и городе Каттакургане Самаркандской области.

Здесь же было подписано финансовое соглашения по проекту «Модернизация национальной инновационной системы в Узбекистане». На его реализацию ВБ выделяет льготный кредит на 50 млн долларов.

Проект, поддержанный Всемирным банком, поможет правительству в развитии национальной инновационной системы, способной функционировать в условиях рыночной экономики. Она будет содействовать сотрудничеству между государством, научно-исследовательскими организациями и частным сектором в области НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и коммерциализации научных и инновационных продуктов и услуг.

Проект будет способствовать проведению исследований международного класса в государственных научно-исследовательских институтах и вузах, а также позволит коммерциализировать результаты их работ. Научные сотрудники этих организаций смогут подать заявки на получение грантов, которые профинансируют реализацию порядка 50 исследований в области НИОКР, в том числе совместных проектов с участием международных исследователей и частного сектора.

Кроме того, местные фирмы и компании смогут получить порядка 30 грантов для инвестирования в стартап-проекты и в НИОКР новых или существующих инновационных продуктов и услуг, востребованных на местном и международном рынках. Например, они смогут подать заявки на финансирование проекта в области разработки медицинских, фармацевтических и биотехнологических продуктов и услуг, а также в других перспективных направлениях науки и техники.

В рамках проекта будут выделены средства на модернизацию инфраструктуры и лабораторий отдельных НИИ, перечень которых будет утвержден Министерством инновационного развития после всесторонней оценки потребностей.

На состоявшихся переговорах были рассмотрены реформы, осуществляемые правительством Узбекистана в социально-экономических сферах, включая вопросы реформирования крупных предприятий с участием государства, меры по снижению уровня бедности, развитию предпринимательства, модернизации систем теплоснабжения, рационального использования энергоресурсов и совершенствования земельных отношений.

Стороны также обсудили приоритетные направления в рамках разрабатываемой Рамочной программы партнерства ВБ с Узбекистаном на 2022−2026 годы.

Анна Бьерде подчеркнула, что ВБ продолжит оказание финансовой и консультативного содействия стране в реализации реформ, направленных на переход к инклюзивной и устойчивой рыночной экономике.

Переговоры также прошли в Минфине. На них обсуждалась реализация проектов с финансовым участием ВБ в таких направлениях, как развитие системы социальной защиты населения, городской и сельской инфраструктуры, систем водоснабжения и другие.

Отдельно были рассмотрены вопросы трансформации крупных предприятий с участием государства, а также процесс реформирования банков с участием государства в рамках Стратегии реформирования банковской системы Узбекистана на 2020−2025 годы.

В настоящее время ВБ оказывает содействие Узбекистану посредством технической помощи и финансирования 24 проектов. Они реализуются в таких сферах, как осуществление важных экономических реформ, развитие сельского хозяйства, здравоохранения, образования, водоснабжения и санитарии, энергетики, транспорта, системы социальной защиты, модернизации городской и сельской инфраструктуры, а также смягчение последствий COVID-19 для здравоохранения, экономики и граждан.