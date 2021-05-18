Продолжительный рабочий день стал причиной смерти 745 тысяч человек в результате инсульта и ишемической болезни сердца в 2016 году, что на 29% больше, чем в 2000 году. Об этом говорится в исследовании Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, опубликованным 17 мая в журнале Environment International. Его данные приводятся на сайте ВОЗ.

В первом глобальном анализе смертности и заболеваемости в связи с высокой продолжительностью рабочего дня ВОЗ и МОТ подсчитали, что в 2016 году 398 тысяч человек умерли от инсульта и 347 тысяч — от сердечных заболеваний, работая не менее 55 часов в неделю. В период с 2000 по 2016 годы количество смертей от сердечных заболеваний в результате продолжительной работы увеличилось на 42%, а от инсульта — на 19%.

Бремя связанных с работой заболеваний особенно велико среди мужчин (72% смертей), жителей стран регионов Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии, а также работников среднего и пожилого возраста. Большинство смертей зарегистрировано среди людей в возрасте 60‑79 лет, которые работали более 55 часов в неделю в возрасте от 45 до 74 лет.

Поскольку в настоящее время известно, что общее оцениваемое бремя болезней примерно на треть обусловлено сверхурочной работой, этот фактор признан наиболее важным фактором риска профессиональных заболеваний. «Это заставляет обратить внимание на относительно новый и в большей степени психосоциальный фактор профессионального риска для здоровья человека», — отмечают авторы исследования.

В исследовании делается вывод о том, что при работе в течение 55 или более часов в неделю риск инсульта повышается примерно на 35%, а риск ишемической болезни сердца — на 17% по сравнению с работой в течение 35‑40 часов в неделю.

Кроме того, число людей, работающих сверхурочно, увеличивается и в настоящее время составляет 9% от общей численности населения во всем мире. При такой тенденции все больше людей подвергаются риску потери трудоспособности и преждевременной смерти.

Внимание к проблеме организации рабочего времени привлекла пандемия COVID-19. В условиях пандемии усиливается воздействие факторов, которые могут способствовать увеличению продолжительности рабочего времени. «Удаленная работа стала нормой во многих отраслях, во многих случаях стирая границы между домом и работой», — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Работа по 55 или более часов в неделю — серьёзная опасность для здоровья, — сказала директор Департамента по проблемам окружающей среды, изменения климата и здоровья ВОЗ Мария Нейра. — Пришло время, когда мы — правительства, работодатели и работники — должны осознать тот факт, что продолжительный рабочий день может привести к преждевременной смерти».

Рекомендации ВОЗ и МОТ правительствам, работодателям и работникам для защиты здоровья людей: