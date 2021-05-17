Квота на отстрел второго Тянь-Шаньского бурого медведя, внесённого в Красную книгу Узбекистана, отменена, сообщил Telegram-канал Ekologuz со ссылкой на начальника Главного управления биоразнообразия и охраняемых природных территорий Госкомэкологии Абдурашида Садыкова. Ранее на основе разрешения комитета российский охотник Евгений Широков убил одно животное.

«Исходя из верховенства закона, а также с учётом недовольства общественности квота на отстрел второго медведя отменена», — заявил представитель Госкомэкологии.

Абдурашид Садыков ещё раз пояснил порядок распределения Госкомэкологией квот на охоту на диких животных. Специалист отметил, что от гражданина России Евгения Широкова поступила заявка на отстрел сразу двух бурых медведей, поэтому он получил разрешение сроком до 31 декабря 2021 года.

На прошлой неделе в Госкомэкологии, комментируя убийство российским охотником Тянь-Шаньского бурого медведя, заявили о полном соблюдении законодательства при выдаче разрешения на отстрел животного.