В среду Telegram-канал Ekologuz сообщил об убийстве в Бостанлыкском районе Ташкентской области Тянь-Шаньского бурого медведя, внесённого в Красную книгу Узбекистана. Пост сопровождается фотографиями охотника с убитым животным и разрешения на охоту, подписанного председателем Государственного комитета по экологии и охраны окружающей среды Алишером Максудовым.

Разрешение на отстрел двух медведей редкого вида, выданное гражданину России Е. Широкову, датируется 3 марта. 31 марта документ был зарегистрирован в Бостанлыкской районной инспекции по контролю в сфере экологии и охраны окружающей среды.

Отвечая на возмущения, высказываемые в социальных сетях, в Госкомэкологии назвали сообщения «попыткой поднять шумиху». В ведомстве напомнили, что согласно статье 15 закона «Об охоте и охотничьем хозяйстве», ежегодная квота на охоту на диких животных устанавливается как в отношении видов животных, которые добываются в большом количестве, так и в отношении редких и малочисленных видов.

По данным комитета, проект квоты формируется на основе запросов физических и юридических лиц на охоту на диких животных, который затем передается в Академию наук для утверждения. После принятия решения о распределении квоты отправляются в региональные управления комитета, на их основе выдаются разрешения на использование животного мира. Госкомэкологии также сослался на статью 16 закона, которая предусматривает осуществление охоты на диких животных на территории Узбекистана на платной основе.

«Разрешение на охоту на Тянь-Шаньского бурого медведя было выдано именно в этом порядке, то есть при полном соблюдении требований закона. 25 ноября 2020 года в Академию наук направлен запрос для рассмотрения и получения заключения по проекту квоты касательно охоты на диких животных. 4 декабря 2020 года Межведомственная комиссия Академии наук по биоресурсам представила комиссии заключение о выделенных квотах на 2021 год для редких и внесённых в Красную книгу животных. Там была указана и охота на двух Тянь-Шаньских бурых медведей», — говорится в заявлении Госкомэкологии.

В комитете отметили, что автор канала Ecologuz Наргис Косимова осветила вопрос, «не изучив полностью законные основания и не уточнив у специалистов соответствующих организаций данные, связанные с этим процессом». Эти действия противоречат законам «О средствах массовых информации» и «О гарантиях и свободе доступа к информации», добавили в ведомстве.