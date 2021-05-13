13 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщила пресс-служба главы государства.

Президенты обменялись поздравлениями в связи с празднованием Рамазан хайита, а также выразили добрые пожелания мира, благополучия и процветания двум братским народам.

В числе прочих вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, обсуждены последние события на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.

Садыр Жапаров выразил благодарность Шавкату Мирзиёеву за личное внимание к данной ситуации и поддержку, оказанную народу Кыргызстана в это время.

В ходе беседы главы государств также обсудили вопросы юридического оформления оставшихся участков на кыргызско-узбекской государственной границе, перспективы сотрудничества в водно-энергетической и инвестиционной сферах.

В этот же день Шавкат Мирзиёев провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе разговора лидеры стран с удовлетворением подчеркнули нормализацию ситуации на таджикско-кыргызской границе, что «является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии», сообщила пресс-служба президента.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Напомним, приграничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной». Кыргызская сторона попросила убрать камеру со столба, но таджикистанцы отказались выполнять просьбу, мотивируя тем, что кыргызстанцы тоже установили камеры и не допускают специалистов водного хозяйства к замеру уровня воды. После словесной перепалки стороны стали закидывать друг друга камнями, а затем началась стрельба.

29 апреля власти Кыргызстана и Таджикистана договорились прекратить огонь и отвели войска от границы. В результате вооружённого конфликта с обеих сторон погибли 50 человек, более 250 пострадали, разрушены дома, магазины и школы.

Митингах против передачи Узбекистану части Кемпир-Абадского водохранилища

В рамках договорённостей между двумя странами, достигнутых в марте, сообщалось, что Кыргызстану перейдёт ряд приграничных участков, включая гору Унгар-Тоо. Взамен этих территорий Узбекистан получит право пользования Кемпир-Абадским водохранилищем. Участок площадью 50 га, на котором расположен канал Шахрихансай, также планируется передать Узбекистану. Кыргызстан за него должен получиль 50 га приграничной зоны Узгенского района. «Газета.uz» писала об этом со ссылкой на кыргызские СМИ и председателя Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева. Узбекская сторона официально о результатах договоренностей с Кыргызстаном не сообщала.

Позже жители нескольких сёл Кара-Суйского района Кыргызстана начали акции против передачи узбекской стороне 50 га у Кемпир-Абадского водохранилища. С протестующими встретился глава правительственной комиссии по делимитации и демаркации границ Камчыбек Ташиев. Он пообещал вновь отправиться в Ташкент на переговоры и попытаться договориться о выделении Узбекистану 20 га земли вместо 50 га.

Реагируя на эти инциденты, президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что «сейчас только начало переговоров и никакие документы ещё не подписаны». По его словам, пройдёт четыре этапа, а только потом будут оформлены документы. Он также сообщил, что в состав комиссии по делимитации и демаркации границ планируется включить местных жителей.