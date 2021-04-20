Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев встретился с жителями Кара-Суйского района Ошской области, выступающими против передачи Узбекистану 50 гектаров земли у Кемпир-Абадского водохранилища, сообщил Kaktus.media.

Портал напомнил, что по соглашению с Узбекистаном Кыргызстану переходит ряд приграничных участков, включая гору Унгар-Тоо. Взамен этих территорий Узбекистан получил право пользования Кемпир-Абадским водохранилищем. Участок площадью 50 га, на котором расположен канал Шахрихансай, также перешел Узбекистану. Кыргызстан за него получил 50 га приграничной зоны Узгенского района. «Газета.uz» также ранее писала об этом со ссылкой на кыргызские СМИ и Камчыбека Ташиева. Узбекская сторона официально о результатах договоренностей с Кыргызстаном не сообщала.

Между тем, 14 апреля жители села Савай Кара-Суйского района Кыргызстана начали бессрочную акцию против передачи узбекской стороне 50 га у Кемпир-Абадского водохранилища. Аксакалы заявили, что недовольны действиями властей, отсутствием внятной информации об обмене участками и тем, что мнение местных жителей не учитывалось. Жители считают, что обмен произошел в ущерб интересам Кыргызстана.

Камчыбек Ташиев, прибывший на место, объяснил митингующим условия обмена:

«Данный протокол — самый выгодный, полезный для нашего народа. В данном случае спор только по 50 га. Звучат мнения, что можно было и не отдавать этот участок. Но у нас была причина на такое решение. Нужно было решать проблемы жителей других районов, спорных участков», — сказал глава ГКНБ.

Однако жители Кара-Суйского района остались при своем мнении, они считают, что Кыргызстан не должен передавать Узбекистану участок в 50 га. Поэтому к концу переговоров Камчыбек Ташиев заявил, что поговорит с узбекской стороной об изменении условий соглашения:

«Я попробую им предложить обмен не 50 га, а только 20 га. Для этого я должен съездить в Ташкент, провести переговоры. Вместо этих 20 га мы получим участок в другом районе, может быть, поблизости Узгенского района. Я постараюсь, хорошо? Остальное покажет Бог».

Журналисты уточнили, согласится ли Ташкент на такое и что будет, если ответ будет отрицательным, на что Камчыбек Ташиев ответил, что узбекские коллеги поймут, пишет Kaktus.media.