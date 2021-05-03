Власти Кыргызстана и Таджикистана завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений, сообщило издание 24.kg со ссылкой на пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности.

За прошедшую ночь на границе инциденты и перестрелки не зафиксированы. Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы.

За медицинской помощью в результате конфликта обратились 179 кыргызстанцев, 34 человека погибли, среди них ребёнок. По данным МЧС, в кыргызских приграничных сёлах разрушены 78 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура Кыргызстана начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» Уголовного кодекса. В стране 1−2 мая были дни траура.

Разрушенный дом в таджикском селе Сомониён / Asia Plus



Власти Таджикистана не оглашают ни число раненных и погибших, ни число разрушенных объектов, сообщает Asia Plus. По неофициальным данным, в селах Сомониен и Ходжа Аъло полностью сгорели более 20 домов, пострадали более 100 человек, 16 человек погибли.