Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 26 апреля в интервью агентству АКИpress прокомментировал митинги против передачи Узбекистану части Кемпир-Абадского водохранилища.

Предыстория

В рамках договорённостей между двумя странами, достигнутых в марте, Кыргызстану переходит ряд приграничных участков, включая гору Унгар-Тоо. Взамен этих территорий Узбекистан получил право пользования Кемпир-Абадским водохранилищем. Участок площадью 50 га, на котором расположен канал Шахрихансай, также перешел Узбекистану. Кыргызстан за него получил 50 га приграничной зоны Узгенского района. «Газета.uz» ранее писала об этом со ссылкой на кыргызские СМИ и председателя Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева. Узбекская сторона официально о результатах договоренностей с Кыргызстаном не сообщала.

Жители села Савай Кара-Суйского района Кыргызстана 14 апреля начали бессрочную акцию против передачи узбекской стороне 50 га у Кемпир-Абадского водохранилища. Аксакалы заявили, что недовольны действиями властей, отсутствием внятной информации об обмене участками и тем, что мнение местных жителей не учитывалось. Жители считают, что обмен произошел в ущерб интересам Кыргызстана.

С 17 по 19 апреля аналогичную акцию провели и жители села Ынтымак Кара-Сууйского района, 21 апреля — жители села Кызыл-Октябрь.

С протестующими встретился глава правительственной комиссии по делимитации и демаркации границ Камчыбек Ташиев. Он пообещал вновь отправиться в Ташкент на переговоры и попытаться договориться о выделении Узбекистану 20 га земли вместо 50 га.

Реакция Садыра Жапарова

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что «в вопросах границ обязательно бывают споры между двумя странами».

«Это так просто не решается. Например, и в Узбекистане тоже идут обсуждения — там тоже говорят, что их земли отдали, у них тоже есть недовольства. Поэтому, когда решается вопрос по границам, если отдаешь с одного участка 5 га земель, то нужно получить в другом месте, в другом селе или районе 5 га», — пояснил он.

Садыр Жапаров отметил, что до этого все пограничные вопросы «решались скрытно».

«За 30 лет, сами знаете, решали скрытно, ставили подписи, ратифицировали, утверждали и потом, когда прокладывали колючую проволоку, народ начинал возмущаться, что отдали наши земли. Так наши земли и были отданы. И мы сейчас ведем переговоры, чтобы эти земли как-то вернуть. И в таких переговорах если с одной стороны отдаем, то с другой стороны получаем», — сказал он.

Президент сообщил, что теперь вопрос будут решать совместно населением путём переговоров.

«Сейчас только начало переговоров. Никакие документы не подписаны. Пройдет четыре этапа, только потом будет подписано. Сначала комиссия рассмотрит протокол, потом это принесут президентам, они рассмотрят и направят парламенту, парламент ратифицирует и снова отправит президенту, и только после подписания президента вступает в силу. Мы ведём переговоры и будем продолжать это», — указал он.

По его словам, в состав комиссии по делимитации и демаркации границ планируется добавить и местных жителей.

«Мы стараемся не повторять ошибок прежних. Раньше не то что бы местные жители, даже кыргызстанцы не знали. Узнавали только тогда, когда протягивали колючую проволоку… Но мы не будем решать во вред нашему государству и нашего народа. Мы приложим все усилия, чтобы решить в пользу государства и народа», — заявил президент.

Садыр Жапаров планирует в ближайшие месяцы совершить объезд по южным территориями страны и встретиться с народом.

«Где-то в конце мая, июне-июле у меня будет свободное время, тогда я объезжу юг, встречусь с народом. Мы посоветуемся с местным населением и потом примем решение», — сказал он.